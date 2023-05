Taneční centrum Z.I.P. Písek si ze tří dalších soutěžních víkendů odvezlo medaile i postupy.

8. 5. vyjeli Zipáci na další semifinále MIA Dance League do Českých Budějovic, kde se poprvé mimo ostatní představily i čtyři nové choreografie. Na minulé, tedy druhé semifinálové kolo soutěže MIA v Českém Krumlově vyrazili Z.I.P. už na konci dubna.

Prakticky všichni tanečníci a tanečnice si v pondělí v Budějovicích zajistili nejen medaile, ale i další body do league této mezinárodní soutěže. Nejstarší ZIPáci dokonce získali dvakrát absolutního vítěze.

Výsledky MIA Dance League České Budějovice : 1. místa juniorky Away (Monika Vrbová), nejstarší s Tears Of Gold (Monika Vrbová) a s Crazy Show (Láďa Beran). Obě choreografie získaly v celodenním tanečním klání i ocenění absolutního vítěze a vstupenky do Husitského muzea v Táboře. 2. místa mladší děti Osvobozeni (Monika Vrbová, Emma Fialová), miniděti Mise 007 (Elena Pauknerová, Tereza Zíková) a starší děti Stars Come Alive (Klára Nováková, Veronika Růžičková). Soutěže se zúčastnily i dvě nesoutěžní přípravky, které jely domů také s medailemi. Choreografie Zajíčci získala stříbrné medaile (Anna Kaiferová, Tereza Romanová) a choreografie Za volantem bronzovou medaili (Aneta Žáková, Jolana Pauknerová). Krásné čtvrté místo ze sedmi soutěžních choreografií získaly ještě juniorky s Shadows (Klaudie Sýkorová).

Zipáci se o dvou dubnových víkendech zúčastnili také zemských kol, kam postoupili z kol regionálních. Zde za ZIP bojoval juniorský kurz a hlavní kurz. V soutěži ZK Czech Dance Masters v Chomutově postoupili nejstarší tanečníci s Tears Of Gold Moniky Vrbové na Mistrovství České republiky. Juniorky bojovaly s choreografií Away Moniky Vrbové, kterým se ovšem postoupit nepodařilo. V druhé soutěži ZK Taneční skupina roku v Praze získaly juniorky 12. místo z 19 choreografií a nejstarší ZIPáci s Tears Of Gold obsadili 7. místo ze 14 choreografií. Obě dvě choreografie postavila Monika Vrbová.

Se soutěžemi ale ZIPáci ještě nekončí. Čekají je finálová kola - stráví jimi hned tři víkendy.



Klára Humpálová, Taneční centrum Z.I.P. Písek