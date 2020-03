Taneční centrum Z.I.P. Písek pořádalo ve spolupráci s Hotelem Bílá růže tradiční dětský karneval. Do karnevalového veselí se zapojilo na sedmdesát masek.

Maškarní karneval v Bílé růži. | Foto: Archiv Z.I.P. Písek

Nejmladšími byly masky Smutek a Princezna Myška, kterým nebyly ani dva roky. Celé odpoledne se tančilo, soutěžilo a samozřejmě porota vybrala nejlepší masky v jednotlivých kategoriích. Neměla to vůbec lehké. Všechny děti, i ty, které nepatřily k vybraným maskám, si odnesly celou řadu odměn a balónky. Nakonec bylo vybráno dvacet masek z pěti kategorií – smíšené skupinky, děti do 4 let, děti školkové, školní a dospěláci. Ve smíšené kategorii zaujala porotu trojice dětí Šťastných, které šly za ovoce. V nejmenších dětech byla nejvýše oceněna maska „salát", mezi většími dětmi pak „kostra" a „pračka". Mezi rodiči zvítězili ti převlečení za klauna, Sněhurku a psa Goofyho.