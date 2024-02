Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, uspořádal tradiční zimní dia tábor v Bedřichově, tentokrát pro 25 dětí – diabetiků z celé České republiky. Za příspěvek a fotky děkujeme Zdence Staňkové.

Písecký Diacel pořádal zimní lyžařský tábor. | Foto: Zdenka Staňová

Do penzionu U Elišky se sjely děti z Prahy, Stříbra, Kamenného Újezdu,Borovan, Kosmonos, Slaného, Českých Budějovic, Veltrus, Božkovic, Zdic a Husince. Paní doktorce Martě pomáhala sestřička Eliška, která měla tábor jako praxi. Instruktory byli Zdenka, Karel a nově Hynek.

Sníh byl tentokrát v prosinci…

Jeli jsme s obavami, zda si vůbec děti stoupnou na lyže. První dva dny šlo lyžovat na větší sjezdovce ve Skiareálu U Vodárny, pak sníh kvůli vyšším teplotám a dešti utekl doslova před očima. Naštěstí zbyla menší sjezdovka, která vydržela do posledního dne. Tři děti stály na lyžích poprvé a zvládly během dvou dnů jezdit samostatně, závěrečný slalom zvládly všechny. Pár jedinců se učilo na snowboardu. Co nešlo v těchto podmínkách zrealizovat, to byly běžky. I kvůli bezpečnosti.

Z penzionu U Elišky se chodilo na sjezdovku přes velký kopec, mnohdy ledovou horu kvůli oblevě, ale naštěstí se nikomu cestou, ani na sjezdovce nic nestalo.

Nechyběla zase edukace, to k dia táboru patří neodmyslitelně. Kromě každodenní konzultace psaly děti test, který pak společně s doktorkou rozebraly. Paní doktorka jim vysvětlila, co bylo třeba, odpovídala na dotazy. Mnozí se poučili i z aktuální situace, která během pobytu nastala.

Děti si svůj týden užily. Kromě lyžování navštívily opět Babylon a poslední odpoledne i bowling. Cestou zpět jsme vyslali i lampiony štěstí, snad se přáníčka splní… A rodiče si po zásluze mohli na týden odpočinout, věděli, že je o jejich děti postaráno.

Zdenka Staňková