Do břeclavské pečovatelské služby Remdia Plus dorazil ve čtvrtek balíček pro paní Marii, která bydlí v obci Hrušky. Dům, kde bydlí s dcerou a její rodinou, byl velmi poškozený tornádem. Pracovnice pečovatelské služby G-centra Tábor se rozhodly podpořit tuto rodinu přímou finanční pomocí a vybraly mezi sebou částku 24 000 korun. Připojily se i bývalé kolegyně a jedna z klientek. Děkujeme Renatě Kainráthové za příspěvek o lidské sounáležitosti.

Pečovatelky z jihočeského Tábora poslaly pomoc paní Marii z Hrušek. Její dům poničilo nedávné tornádo. | Foto: Renata Kainráthová

Částku jsme minulý týden zaslali na účet dcery paní Marie. Paní je v současné době na odlehčovací službě Remedie v Břeclavi a tak jsme jí tam poslali balíček s kresbami našich dětí a vnoučat a také výrobky klientů našeho denního stacionáře. Vedoucí Remedie Plus kolegyně Jarmila Pěčková dnes naše dárky předala a cituji z jejího mailu: "Dnes nám doručili balíček pro paní Marii, šla jsem ihned se sociální pracovnicí předat. Zrovínka se klienti usadili na zahradě, že si budou povídat a číst. Paní Marie dovolila, že mohu přečíst váš milý dopis nahlas před ostatními, po celou dobu čtení plakala. Nevím, zda paní zcela rozuměla všem vašim krásným slovům, ale co vím určitě je, že její smutek za domovem je pravý a velký. Vaše slova nás všechny tak dojala, že jsme společně posmrkovali všichni. Paní Marie při prohlížení obrázků a vašich milých dárečků plakala. Nejvíce ji však zaujal polštářek který si přiložila si sama k obličeji, na jejím obličeji byla vidět úleva. Mockrát děkujeme za paní Marii, za vaši finanční podporu pro vytvoření nového domova. Děkujeme za překrásné obrázky a výrobky, které paní Marii budou provázet v průběhu pobytu u nás, pak s ní půjdou do jejího nového domova k dceři. Vážíme si vašeho činu, Velký dík všem, jak současným, tak i bývalým pracovníkům vašeho centra."