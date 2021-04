Václav Marhel se narodil v Písku 21. května 1936 v rodině středoškolského profesora Václava Marela, který byl dirigentem zdejšího pěveckého sboru Hlahol, doprovázečem na klavír, skladatelem a zpěvákem. Od malička žil hudbou jako jeho otec.

Václav Marel. | Foto: Archiv rodiny

V základní škole v 8. třídě založil se šesti spolužáky malý jazzový orchestr a upravoval pro něj skladby. Sám také složil 10 skladeb (Liduška-foxtrot, Vidím až do nebe-slowfox,…). Po skončení ZŠ byl 1 rok studentem Pedagogické školy v Českých Budějovicích. Pokračoval ve studiu hudby na Pražské konzervatoři (skladbu, hru na klavír a bicí). Po vystudování konzervatoře nastoupil službu u Armádního vojenského uměleckého souboru Praha. Zde byl členem souboru, s kterým zajížděli hrát k vojenským útvarům po celé republice.

Po absolvování učil krátce v LŠÚ v Písku hru na klavír a bicí až do r. 1953, kdy se oženil a učil na LŠÚ v Kamenici nad Lipou. Učil také 1 rok na LŠÚ v Milevsku. Pak opět v Kamenici nad Lipou . V r. 1983 se zde stal sbormistrem Pěveckého smíšeného sboru Lípa, který vedl až do r. 2020. Tento sbor měl družbu v NDR se sborem v Kamenzi (1987 - 1995) a také vystupoval společně se sborem v Horním Rakousku ve městě Rohrbach. V r. 1987 sbor Lípa obdržel vyznamenání Čestné uznání 1. stupně od Unie pěveckých sborů.

V Kamenici nad Lipou hrál také na varhany při svatbách a pohřbech. Stal se předsedou Lipovsko-kamenické pobočky Společnosti Vítězslava Nováka. Během své funkce se zúčastnil mnoha aktivit k oživení péče o Novákův odkaz. V r. 1980 dostal ocenění od této společnosti při koncertě "Mezinárodní Novákova soutěž". Se sborem Lípa se zúčastňoval koncertů 3 sborů, a to s pěveckým sborem v Jindřichově Hradci a s pěveckým sborem z Buštěhradu. Pro pěvecký sbor Lípa upravil desítky skladeb a písní, většinou čtyřhlasých s doprovodem klavíru. Také dojížděl učit do Počátek, kde v LŠU učil hru na klavír a akordeon. V Počátkách také hrál v orchestru místního divadelního spolku, s kterým provedli v r. 2007 operetu Járy Beneše "U svatého Antoníčka". V Kamenici n. Lipou byl velmi aktivní v jejím hudebním životě, tak i v Písku, Jindřichově Hradci, Milevsku, Telči a Počátkách. Z jeho skladatelské tvorby vzpomínáme na úpravu písní a skladeb pro čtyřhlasý sbor a jeho vlastní písňovou tvorbu. Dále složil suitu "Mládí" pro dva klavíry, dále Suitu a-moll pro housle a klavír a mnoho dalších skladeb. Zemřel v Pelhřimově 20. 3. 2021.