Co je inzulin?

Též insulin, inzulín, z lat.insula = ostrov, je hormon produkovaný B buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, který snižuje hladinu cukru v krvi.



Jak šel čas s inzulínem – nejdůležitější milníky:

1869 Paul Langerhans, student Berlínské univerzity, poprvé objevil a popsal Langerhansovy ostrůvky ve slinivce

1920 Frederick Grant Banting, kanadský lékař a vědec v oboru medicíny, zjistil, že by bylo výhodnější izolovat účinnou látku z pankreatické šťávy. Rozhodne se jet do Toronta za profesorem torontské univerzity Johnem J.R.Maclendem, který měl možnost poskytnout Bantingovi univerzitní laboratoře k provádění experimentů. Zároveň mu jako asistent pomáhá

student medicíny Charles Herbert Best

Srpen 1921 Bantingovi a Bestovi se podařilo extrahovat "čistý" inzulin z pankreatu psů. Extrahovanou látku zprvu pojmenovali "isletin",tento svůj objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře

Leden 1922 první inzulinové vzorky dostal k použití bostonský diabetolog E. P. Joslin, který je aplikoval 14letému chlapci jménem Leonard Thompson, což byl první léčený diabetik na světě, přežil ještě dalších 13 let, kdy zemřel při dopravní nehodě.

Květen 1922 započala masivní výroba inzulinu.

Říjen 1923 Frederik G. Banting a John James Rickard Macleod byli oceněni Nobelovou cenou za objev inzulínu.

Počet diabetiků v ČR se odhaduje více jak 900 000 , počet diabetiků na světě na 382 milionů. Lidí s cukrovkou každý rok přibývá. I pro laika je tedy zcela jasné, jak moc je objev inzulínu důležitý.

Za článek děkujeme Zdeňce Staňkové ze Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR & Diacel Písek