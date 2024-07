Tomáš Košťál /Stevens Cyklošvec Písek/ na Mistrovství ČR XCO v Harrachově dojel na pěkném 24. místě mezi muži elite a 11. místě mezi muži do 23 let. Závod vyhrál Ondřej Cink (Primaflor Mondraker), který bude reprezentovat ČR na OH v Paříži. Mezi staršími žáky dokončil závod po defektu Jan Smejkal /Stevens Cyklošvec Písek/ na 61. místě.

Jiří Reeh /Spartak Písek Galaxy CykloŠvec Stevens/ v mezinárodním MTB maratonu Salzkammergut Trophy na Stevens Sonora ES dojel celkově 12. a 4. v kategorii mužů nad 40 let na těžké trati 125 km s převýšením 3900 m.

Závodníci obou těchto píseckých teamů startují nyní 27. 7. v Prima MTB Cupu na Zadově.

Stevens CykloŠvec kritérium Hradiště startuje v neděli 11. 8. 2024 v Písku na Hradišti na motokárové dráze a je zařazeno do seriálu silničních závodů Jihočeská amatérská liga 2024. Startují kategorie dětí i dospělých.

Karel Švec