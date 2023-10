Motto: Genius loci je to, proč se na nějaké místo vracíme (Viktor Hugo). Za malé zamyšlení a krásné fotky z Milevska děkujeme Karlu Kafkovi.

I Milevsko má své genius loci. | Foto: Karel Kafka

Snad každé město (a že jich na tom Božím světě je) má něco jedinečného, co každého, kdo jej navštíví nutí stále znovu a znovu se vracet. A to něco je tzv. genius loci. Význam tohoto latinského slovního spojení znamená duch místa, nebo strážce příslušného místa. V římské mytologii to byl bůžek, který byl symbolicky zobrazován v podobě hada nebo postavy s rohem hojnosti.

Je to soubor mimořádných vlastností jenž propojuje přírodní prostředí s lidským dílem. Genius loci je cosi, co vlastně neumíme pojmenovat a co tak docela nechápeme. Je to nedefinovatelný pocit z místa, jehož fluidum nás stále nutí vracet se do míst, která nás neslyšně oslovila a která nás lákají svoji tajemností nevysvětlitelných záhad.

Vždyť každé místo je svým způsobem jedinečné, neopakovatelné a má svůj osobitý charakter a identitu. Je živoucím ztělesněním dlouhé paměti o všem, co se v něm kdy událo. A tato místa lidé odpradávna vyhledávali a snažili se na ně citlivě navázat a svým dílem s ním harmonicky splynout. A stejným pocitem na mě kdysi zapůsobil Milevský klášter Bratří premonstrátů. A proto jsem k němu stále znova a znova přitahován tajemnou mocí, která mě inspiruje ke snění, rozjímání a poskytuje mi osvobozující nadhled na lidským snažením a plahočením se za pozemskými statky.

Tak pokud někdy vážení čtenáři budete projíždět Milevskem, navštivte klášter, v něm si najděte klidné místo, zavřete oči, zkuste na nic nemyslet a nechejte na sebe působit Genius loci, které zde sídlí již mnoho staletí. No asi tak nějak – že jo.