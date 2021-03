Ze zahrady ZŠ Edvarda Beneše v Písku se před deseti lety stal učitel. Žáci z mateřinky i základní školy si tu v praxi ověřují své znalosti z různých předmětů, učí se životu i relaxují.

Školní zahrada slaví letos 10 let. Záměrem projektu Školní zahrada - Oáza rozmanitého života bylo zahradu upravit a využít pozemek pro zřízení různých stanovišť, kde by si žáci školy i děti mateřských škol mohli přímo v praxi ověřit teorii nebo znalosti získané v různých výukových předmětech. Zároveň by měl sloužit jako celkový přírodní areál pro získávání komplexního pohledu na přírodu a její změny, uvědomění si vlivu současného způsobu života na okolní svět i jako místo pro odpočinek a relaxaci dětí a žáků.

Vzniklo tedy místo na pozorování přírody ve všech oblastech geosféry. V zahradě jsou umístěny vzorky typických nerostů a hornin z regionu, vzorky písku z blízkých pískoven. Je zde instalován jednoduchý meteorologický sloup, kde se žáci mohou věnovat základnímu zjišťování povětrnostních podmínek.

Byla zřízena pomologická místa, pojmenovány rostliny, žáci vyrobili různá krmítka a budky pro rozmanité druhy zahradního zpěvného ptactva, umístěno bylo i kamenné pítko pro ptáky, a to na takovém místě, aby je bylo možné sledovat jak ze základní školy, tak z mateřské školy. Můžeme tak naplňovat různé cíle environmentální výchovy.

V altánu uprostřed zahrady probíhá v teplém období výuka v povinných i nepovinných předmětech a činnosti zájmových kroužků.