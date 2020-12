Čtveřice žáků deváté třídy mirovické školy se pod vedením paní učitelky Marie Hrdinové zapojila do projektu Příběhy našich sousedů společnosti Post Bellum. Rozhodli se zaznamenat vyprávění nejstaršího žijícího žáka jejich školy, kterým je stoletý Karel Špala z Boješic.

Žáci si vyslechli příběh stoletého Karla Špaly z Boješic. | Foto: Archiv Karla Špaly a ZŠ Mirovice

Natáčení tříhodinového rozhovoru s pamětníkem v zapůjčeném ateliéru na kamery stihli uskutečnit v únoru před vyhlášením prvního nouzového stavu a uzavřením škol. Pak je čekalo zdlouhavé zpracovávání tohoto audio- a videomateriálu tak, aby v souladu s požadavky společnosti Post Bellum vznikl pouze šestiminutový důvtipně strukturovaný film určený ke zveřejnění.

„Bohužel jsme se kvůli druhé karanténě nemohli zúčastnit workshopu ke střihu filmu v Praze, a tak jsem jednotlivé verze filmu upravoval pouze podle připomínek paní učitelky a naší regionální koordinátorky,“ popisuje svoji obdivuhodnou práci na střihu s využitím domácího počítače Petr. Štefan pak ještě doplňuje: „Natáčeli jsme celkem na tři kamery, vybrat to nejzajímavější nebylo vůbec jednoduché. Do toho se na jaře zavřely školy, termíny dokončení se několikrát posunuly.“

Podle původního harmonogramu projektu by se závěrečná veřejná prezentace konala v květnu, avšak epidemiologická situace to neumožnila. Rovněž podzimní termín byl zrušen ze stejných důvodů. Žáci si ale připravili podrobný scénář prezentace, který byl součástí hodnocení odborné poroty prací z Písecka. Všichni tvůrci dokumentu doufají, že se jim podaří představit své dílo alespoň spolužákům ve škole.

Scénář pojali jako tanec stoletím, protože Štefan se řadu let úspěšně věnuje nepárovému společenskému tanci. Má připravené taneční ukázky k jednotlivým údobím století pana Špaly. Mluveným slovem jej doprovodí Lucie se Zuzanou, které nejen připravily otázky pro natáčení rozhovoru, ale také zpracovaly životopis a obrazovou elektronickou prezentaci.

„Příběh pana Špaly prostupuje celým 20. stoletím. Zaujalo mě, nakolik se žáci zaměřili i na témata z každodennosti (rozhlas, televize, hudba). Líbilo se mi, že v reportáži zaznamenali i otázky, které kladli pamětníkovi. Reportáž tak vyznívá autenticky. Oceňuji pestrý soubor pramenů (v tomto ohledu tým vynikl nad ostatní), na jejichž základě mohl vzniknout jak informačně bohatý životopis, tak poutavé video. To si zaslouží ocenění,“ hodnotí práci mirovického žákovského týmu historik Kamil Činátl.

Jitka Skořepová, vedoucí redakce časopisu Propamátky hodnotí práci z mirovické školy takto: „Další skvěle zpracovaný portrét pamětníka. Líbí se mi pojetí životního příběhu jako tance. Prezentace je skvělým doplněním portrétu, je hezky strukturovaná. Životopis je nejpropracovanější ze všech, je z něho patrné zaujetí tvůrců. Opět velmi kvalitní práce.“

Při natáčení rozhovoru s Karlem Špalou v únoru 2020 nikoho nenapadlo, že rok 2020 se zapíše do moderních dějin tak významně. Koronavirus zastavil a přeorganizoval svět. Žáci zaznamenali 100 let před koronavirem, které byly doslova nabité převratnými událostmi. Další převratnou událostí dějin lidstva bude pandemie nemoci covid-19. Ale to už je jiný příběh.