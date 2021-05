Za aktivní účast ve sběrových kampaních obdrželo 21 mateřských, základních a středních škol v Jihočeském kraji od kolektivního systému Elektrowin, který je na školách partnerem pro osvětu v oblasti třídění a recyklace elektrozařízení, Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí.

Už malé děti ví, kam s vysloužilým elektrem

„Snažíme se, aby děti viděly věci v souvislostech. Tedy aby si za starou rychlovarnou konvicí nebo nefunkčním tabletem, které odevzdají do sběru, představily množství surovin a energie, které jejich recyklací získáme,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní, a dodává: „I proto ve školách organizujeme výukové programy jako jsou například Recyklace hrou nebo Recyklace očima mladých vědců, pedagogům poskytujeme metodickou podporu a prostor pro sdílení zkušeností.“

Do školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je v současné době zapojeno 3 790 škol z celé České republiky a z toho je 197 z Jihočeského kraje. „Velmi si vážíme aktivity škol. Bez přehánění – dopady výroby elektrospotřebičů rozhodně nejsou malé a každý na recyklaci předaný spotřebič má velký smysl. Jsme rádi za to, že díky hravému a praktickému vzdělávání v tom mají jasno už děti od mateřinek. My se pak postaráme o to, aby každé vybrané elektrozařízení bylo zpracováno s využitím nejlepších dostupných technologií a v souladu s evropskými standardy,“ říká Roman Tvrzník, předseda představenstva společnosti Elektrowin.

Děti si zahrají recyklovanou šipkovanou

Na konec školního roku Recyklohraní ve spolupráci s Elektrowinem a dalším partnerem, společností Ecobat, připravilo osvětovou aktivitu s názvem Recyklovaná šipkovaná. „Připravili jsme návod na jednoduchou hru, kterou si školáci mohou zahrát venku a při které budou plnit tematické úkoly zaměřené na třídění, recyklaci a ochranu životního prostředí. Věříme, že si po dlouhých měsících, kdy byli zavření doma na distanční výuce, užijí zábavu v přírodě nebo v okolí školy,“ dodává Jan Marxt z oddělení marketingu společnosti Elektrowin.

ELEKTROWIN a.s., je největším kolektivním systémem pro zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v ČR. Zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého založení v roce 2005 společnost již zajistila recyklaci více než 30 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 470 000 tun. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.

Sběrnou síť Elektrowinu tvoří téměř 14 000 sběrných míst, z toho více než 4 600 je veřejně dostupných. Veřejně dostupná místa jsou vytvořena ve spolupráci s 1 500 městy a obcemi na 2 300 sběrných dvorech a umístěných kontejnerech na malé spotřebiče a v 2 400 provozovnách posledních prodejců. Veřejný sběr také probíhá prostřednictvím mobilních svozů v zaregistrovaných obcích a v obcích, kde působí sbory dobrovolných hasičů, kterých je do projektu zapojeno již více než 1 400. Další sběrná místa jsou vytvářena speciálně pro projekty zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení, např. ve školách v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, ve firmách (vězeňská služby, dopravní podniky apod.).

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do března 2021 se do programu zdarma registrovalo 3 790 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani. Hlavními partnery o.p.s. Recyklohraní jsou společnosti Ecobat s.r.o. a Elektrowin, a.s.

Jana Čechová