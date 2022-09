„No, co vám mám povídat. Hezky mě tam přivítali, dali mi spoustu věcí a hlavně tam byla spousta kamarádů. Paní učitelka byla hezká a moc hodná, protože nám vysvětlila, co nás všechno čeká, dala nám spoustu různých věcí a poprosila nás, abychom jí ukázali, co již umíme. Já jsem jako jediný bez odmlouvání udělal vše, co po mě chtěla. Asi jsem to udělal dobře, protože mě pochválila a řekla, že to krásně umím a že jsem hodně šikovný. No, docela dobrý to tam bylo, ale když to všechno umím, tak jsem se rozhodl, že raději zůstanu ve školce!!!!