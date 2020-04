Tak nám zavřeli školu…. V mnoha dětských duších se jistě poté, co zaslechli tuto zprávu, rozlil blažený „prázdninový“ pocit. Jenže prázdniny to opravdu nejsou. Ani pro nás kantory, ani pro děti. A vsadím se, že i ti největší odpůrci školních pořádků by se teď rádi zvedli ráno ze svých postelí a šli „normálně“ do školy.

A proč to teda vlastně nejsou prázdniny?

No, škola funguje dál. Tak třeba kuchyně. Dál se ve škole každý den (tedy i přes víkend) vaří pro naše seniory na 350 obědů. Celý personál školní jídelny se točí na směny tak, aby docházelo k co nejmenšímu vzájemnému kontaktu a dodržení všech pravidel, která mají omezit šíření té malé mrchy…

Možná někteří z vás tuší, že je pod naší školou protiatomový kryt…. Hurá! Pravda – kryt už dávno neplní svůj účel, je zavřen, nikdo do něj nesmí a jsou s ním jen starosti…. ALE: Právě proto že ho máme, je naše škola zařazena Jihočeským krajem do krizového plánu. Mimo jiné to obnáší povinnost, a jak se ukázalo tak příjemnou povinnost, postarat se o děti (do 10-ti let) občanů z Písku a celého bývylého píseckého okresu (dnes obec III), jejichž pracovní náplň přímo souvisí s aktuální situací – tedy zdravotníků, hasičů, policistů, sociálních pracovníků atd… Děti k nám chodí každý den (tedy případně i ve svátky, soboty a neděle). Nejde jen o hlídání, dětem se snažíme poskytnout vyvážené trávení času – trochu se učíme, hrajeme hry, zajdeme ven před školu zahrát si kuličky atd. Popravdě jsme měli mírné obavy o to, jak spravedlivě rozdělit směny na pedagogický dozor, jak budeme muset lidi přemlouvat, ale hned po první výzvě se nám vytvořil dlouhý seznam zájemců z řad našich pedagogických pracovníků o tuto službu. A tak jen tiše doufáme, že než se tam všichni vystřídají, bude klid…



A pak je tu samozřejmě „běžná výuka“…

Uf…jak na to? Je to pro nás všechny zcela nová situace. A jak to tak v podobných chvílích bývá, dal se náš postup charakterizovat jako Cimrmanova cesta slepých uliček aneb „Tudy ne přátelé“ aneb „Vyfukováním kouře do vody zlato nevzniká“ J Snaha byla obrovská, tak velká, že děti a často bohužel hlavně jejich zodpovědní rodiče, byli zavaleni množstvím úkolů, odkazů, videí… Tak prrrr. Byli jsme donuceni se zastavit, zamyslet se a začít trochu jinak. A dnes už to vypadá lépe. Děti dostávají zajímavé úkoly, učitelé s nimi komunikují pomocí moderních technologií (tedy ti co jsou zdatnější v IT než třeba já) a člověk žasne, co z těch našich žáků občas vypadne (většinou „žasne“ v tom pozitivním smyslu slova).

Kdo nepřekvapil, jsou paní učitelky ze školy i mateřin, paní vychovatelky a paní asistentky. Nepřekvapily, protože přesně takové obětavé a šikovné je známe… Kromě výuky a podpory dětí na dálku zasedly na blízko za šicí stroje a rozjely manufakturní výrobu roušek v takovém množství, že pokryly potřebu nejen všech ve svém okolí, ale i školy samotné (kuchyně, provoz, hlídání), mnohé pak díky našim „andělským“ kontaktům zásobovaly nemocnici, seniorské domy, charitu a další sociální služby. Děvčata, moc díky za všechny, kdo vaše roušky nosí.



Myslím si, že ve školství z celé této šlamastyky můžeme vyjít o něco bohatší – může nás, kantory, to vést k zamyšlení co je ve škole vlastně tím podstatným. Jestli je úplně nejnutnější, aby žáci znali všechny druhy vedlejších vět, či největší horu Austrálie. Nebo zda naší výuku směřovat tak trošku jiným směrem. Určitě mnoho z nás objeví nové komunikační kanály a možnosti, jak oslovit své žáky. A v neposlední řadě si asi spousta z nás (žáků i kantorů) uvědomí, že škola je vlastně fajn místo, kde se dá dělat spousta zajímavých věcí a trávit čas zábavněji a užitečněji než jen přežívat od víkendu k víkendu. Pak by se splnilo, co se říká o každé krizi – totiž že má očistný účinek a dává možnost restartu. A to by bylo skvělé.

Miroslav Janovský a Alice Bláhová zástupci ředitele ZŠ J.K. Tyla Písek