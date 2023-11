Okrouhlá je obec ležící zhruba čtyři kilometry jižně od Milevska v nadmořské výšce 499 metrů. Za příspěvek a archivní fotografie děkujeme Josefu Fukovi.

Fotbalová jedenáctka z Okrouhlé z roku 1940. | Foto: Archiv Josefa Fuky

První písemná zmínka o Okrouhlé pochází z roku 1488. Tato obec byla také rodištěm mého otce Josefa Fuky. Z rodinného archivu vám posílám dvě fotografie pořízené v období II. světové války, kdy i v této těžké době si mladí lidé našli čas na sport.

Fotbalová jedenáctka z Okrouhlé z roku 1939.Zdroj: Archiv Josefa Fuky

Fotbalová jedenáctka z Okrouhlé z roku 1940Zdroj: Archiv Josefa Fuky

Horní fotografie je z roku 1939 a dolní z roku 1940. Na těchto fotografiích je fotbalová jedenáctka z Okrouhlé. Mému otci v té době bylo 17 respektive 18 let a na obou fotografiích stojí v horní řadě první zprava. V současnosti by bylo mému otci 101 let.

Zajímá mě jak se jmenují i další fotbalisté z Okrouhlé. Pokud někdo na fotkách pozná svého příbuzného, otce, dědečka či pradědečka, ozvěte se na e.-mail Fuka.Josef@seznam.cz.