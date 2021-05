Období, kdy žáci nemohli být vzděláváni prezenčně, využilo vedení školy k realizaci projektu s názvem Vybavení ZŠ E. Beneše - jazyková učebna a přírodovědné předměty. Projekt v maximální míře přispívá k modernizaci výuky v oblasti cizích jazyků, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Výuka cizích jazyků na Základní škole Edvarda Beneše je tradicí. Tradicí, která už trvá více než padesát let.

Z cizích jazyků se u nás vyučuje angličtina, němčina a ruština. Anglický jazyk mají žáci již od 1. třídy, od 7. třídy přibírají další, a to buď němčinu, nebo ruštinu. Jiná situace je ve třídách s rozšířenou výukou jazyků. Od školního roku 2022/23 budeme jazykové třídy zřizovat od šestého ročníku. Žáci budou vybíráni podle jazykových i jiných schopností. V těchto třídách je dotace výuky jazyků posílena, v šestém ročníku přibírají další tři hodiny německého jazyka. Letos naposledy nabízíme žákům 5. tříd možnost přestoupit do stávající jazykové třídy. Využít ji mohou žáci, kteří do 24. května odevzdají přihlášku a absolvují test, ve kterém vyučující angličtiny zjišťují jejich úroveň znalosti jazyka a také to, zda se mohou do již stávající třídy zařadit, aby jim další studium nedělalo potíže. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách školy.