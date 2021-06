Chyšecký vytrvalec Patrik Bouška se v sobotu 29. května 2021 rozjel do Vlašimi testovat svou rychlost, která je velice důležitá v závěrečné fázi běhu na střední a dlouhé běhy.

Chyšecký Patrik Bouška v cíli běhu na 200 m. | Foto: Josef Fuka, Milevsko

Ve Vlašimi se zúčastnil atletického závodu "Atletika pod Blaníkem" ve sprintérském trojboj, který obsahoval běhy na 60m, 100m, 200m, a který uspořádal domácí atletický oddíl TJ Spartak Vlašim. Vlašimský atletický ovál Na Lukách krátce před zahájením závodu zastihla pořádná sprška, pak se ukázalo sluníčko. Po krátkém slunečním záření se opět strhla nad stadiónem pořádná mela, tentokráte kroupová. Začátek sprintérského trojboje však již byl opět pod slunečním svitem a chyšecký závodník absolvoval první disciplínu, kterou byla šedesátka.

Byl to jeho letošní první závod na dráze a čas byl 7,95 sec., což znamenalo 754 b. do trojboje. Počasí nad stadiónem bylo jak na houpačce. Sotva se odběhl závod na 60 m, opět následovalo krupobití a po něm opět zářilo slunce, právě včas. A tak závodníci zaklekli do bloku na 100 m a v něm chyšecký zástupce běžel čas 12,80 sec., za který získal do trojboje 502 bodů.

Počasí mělo opět prim a po skončení stovky začalo zase pršet.Na závěrečnou dvoustovku se však umoudřilo a tak běžci mohli odběhnou poslední disciplínu trojboje a Patrik Bouška v ní docílil čas 26,10 sec. a získal 516 b. V součtu sprintérského trojboje vybojoval 1 592 b. a ve své kategorii byl první. Dosažené časy na vlašimském oválu jsou za jeho osobními rekordy, ale na úvod sezóny, a hlavně za nepříznivého počasí, nejsou zas tak špatné. Další závod absolvuje Bouška ve středu 2. června 2021 ve Čtyřech Dvorech v Českých Budějovicích, kdy si chce vyzkoušet běh na 800 m.

V Českých Budějovicích budou startovat i další vytrvalci z Chyšek, když Ondřej Kohout a Jan Havlíček budou absolvovat běh na 3 000 m.