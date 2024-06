V sobotu 18. května se v Sezimově Ústí uskutečnil 8. ročník běžeckého lesního závodu Sezi Run 2024, který uspořádala TJ Magla ve spolupráci s Městským střediskem kultury a sportu Sezimovo Ústí.

Na snímku je chyšecký veterán Pavel Novotný. | Foto: Josef Fuka

Předloňský ročník tohoto závodu na 6 km byl ve znamení chyšeckých vytrvalců, když první místo obsadil Ondřej Kohout a na druhém místě pak skončil jeho bratranec Jan Havlíček. V letošním závodě se však ani jeden z nich na startovní čáru nepostavil. Chyšecké barvy v letošním ročníku tak hájil veteránský běžec Pavel Novotný.

Start a cíl jednotlivých kategorií situoval pořadatel opět k Myslivně Nechyba. Od tohoto místa postupně vybíhali závodníci na trať 1 km děti do 12 let, na 12 km a 6 km dospělí a mladší 18 let pouze se souhlasem rodičů, na 4 km dospělí s kočárkem nebo děti do 16 let. Na trať 12 km se, po dlouhodobém zranění, vydal chyšecký veterán Pavel Novotný. Na trati si vedl celkem dobře a ze 73 startujících si vyběhl celkové 29. místo (vloni jedenácté místo), ale ve své věkové kategorii skončil na 16. místě v čase 51:25,74 min. (vloni na vynikajícím druhém místě v čase 49:35 min.).

Z milevského regionu se na trati 6 km výborně prezentoval milevský závodník Václav Novák, který z 61 startujících doběhl do cíle na 18. místě a ve své kategorii byl druhý v čase 26:41,25 min.

Josef Fuka