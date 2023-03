V sobotu 11. března se v Pečkách uskutečnil již 43. ročník Pečecké desítky a Memoriál Jardy Kvačka v běhu na 10 km, ve kterém startovalo celkem 365 běžců. Přesně ve dvanáct hodin se na trať vydali i zástupci chyšeckého atletického oddílu, kterými byli Ondřej Novotný a Ondřej Kohout.

Na snímku je chyšecký vytrvalec Ondřej Novotný na trati v Pečkách. | Foto: Josef Fuka

Přesně změřená trať měla start a cíl před parkem Svobody u hasičské zbrojnice. První kilometr se běžel městem a dále po silnici přes obce Ratenice a Cerhenice, kde byla, po pěti kilometrech, obrátka. Celá trať vedla po silnici s dobrým podkladem a jen s mírným zvlněním v jedné části tratě. Označen byl každý kilometr.

Chyšečtí závodníci měli ve startovním poli velice kvalitní soupeře, mezi kterými např. byli ukrajinský běžec Mykola Mevsha, reprezentanti Česka Jakub Davidík, Petr Pechek.

Závod dobře rozběhl Ondřej Kohout, který držel velmi rychlé tempo, které nasadili přední vytrvalci Česka spolu s ukrajinským běžcem. Na metu 5 km doběhl v čase 16:35 min. a v té chvíli běžel na skvělém celkovém 25. místě a na 22, místě ve své kategorii. Po zdolání této vzdálenosti však ze závodu odstoupil.

Druhý chyšecký vytrvalec Ondřej Novotný se na metu 5 km dostal v čase 19:11 min. a v té době běžel na celkovém 115. místě a ve své věkové kategorii na 64.místě Do cíle doběhl po 39:33 min. na celkovém 102. místě a ve své věkové kategorii bral 60. pozici.Závod vyhrál ukrajinský běžec Mykola Mevsha v čase 30:23 min., druhý byl v čase 30:43 min. Roman Adamovich z Achilles Leszno a třetí příčku obsadil Michal Šmahel z ASK Slavia Praha v čase 31:15 min.

A takto zhodnotil Ondřej svou účast na Pečecké desítce: "Tak už potřetí jsem se vydal na závod do Peček a konečně s Ondrou Kohoutem. Byl to on, co mi o tomto závodě říkal. A nemohu si ho vynachválit, prostě parádní trať. Bohužel tenhle rok nevyšlo moc dobře počasí. Prvních pět kilometrů se běželo s větrem v zádech a zpět proti větru, takže nic moc. Měl jsem v plánu běžet pod 39 minut, ale kvůli počasí to moc nešlo a tak jsem myslel, že budu rád, když to dám pod 40 minut či 41 minut. A nakonec čas 39:33 min. Jsem tedy spokojen, že jsem potvrdil 10 km pod 40 minut. Ale mrzí mě, že Ondra odstoupil."

Josef Fuka