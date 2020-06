Do Pražské ZOO se v sobotu 13. června vydalo 48 účastníků ze sdružení DIACEL Písek (sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií). Ujít si nenechali ani Darvinův kráter, aby mohli vidět tasmánského čerta.

Výlet do ZOO v Praze. | Foto: Foto: Zdenka Staňková

Zájezd byl několikrát přeložený. Původně měl být 28. března, pak 16.května, ale situace v tu dobu nebyla příznivá. Všichni jsme se na sebe po tak dlouhé pauze moc těšili. Zájezd byl obratem plný a na náhradníky se vůbec nedostalo. Bohužel stejnou myšlenku mělo i 13 400 dalších lidí….

My jsme však byli nahlášení a mohli jít na prohlídku bez dlouhého čekání. Přes množství lidí si každý vybral to, co ho zajímalo a všichni si den užili. Většina se těšila na dvě nová slůňátka a malého tapíra. Nikdo si nenechal ujít Darvinův kráter, aby mohli vidět tasmánského čerta, jenže on se vidět, bohužel, nenechal.

Počasí bylo tropické, přišly i přeháňky, ale ani to nám náladu nezkazilo.