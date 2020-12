Vstaň a choď! To je výzva, do které se stejně jako Dana Bělohlávková z Milevska, může přihlásit každý.

Dana Bělohlávková a Maty na jednom ze svých výšlapů | Foto: Josef Fuka

Jsme zrozeni k chůzi. Od našich prvních krůčků uplynul už nějaký ten čas, ale stále to umíme. Pohyb na vzduchu má velký význam pro přirozený a zdravý vývoj člověka. Při chůzi máme dost času na pozorování okolí, rozhovor s parťákem, ale také se můžeme v klidu věnovat vlastním myšlenkám. Na procházku městem nebo okolní přírodou nepotřebujeme speciální výbavu. Stačí nám pohodlné oblečení, pevnější boty, svačina a něco k pití.

V důsledku toho Komise seniorů Metodické rady České asociace Sportu pro všechny (ČASPV) ve spolupráci s Komisí dospělých vyhlásila od 1. listopadu 2020 do 21. března 2021 další soutěž na dálku "Vstaň a choď! (nejen) 55+". A dále uvádí "Vydejte se s námi na cestu za zdravím, silnější imunitou a lepší kondicí." Vyhodnocení v kategoriích: ženy/muži/55+/75+/do 55 let.

Přihlásit se může kdokoli a kdykoli v průběhu konání soutěže na e-mailu: mothejzikova@caspv.cz

Údaje se zasílají v tomto formátu: jméno a příjmení_přezdívka_rok narození. Počet našlapaných kilometrů každý účastník soutěže nahlásí na konci měsíce na stejný e-mail (do 30. 11., 31. 12., 31. 1., 28. 2. a 21. 3.).

Pořadatelé věří všem i vašim kilometrům. Průběžné výsledky budou zveřejňovány u projektu „Vstaň a choď!“ na www.caspv.cz (v tabulce výkonů budou použity přezdívky soutěžících).

„Je jedno, jestli pomalu nebo rychle, na rovině či v horách, ve městě nebo v přírodě, a zda raději chodíš s holemi nebo bez nich. Hlavně, že jsi na vzduchu. Je jen na tobě, kdy a kde se do chůze pustíš a kolik času tomu věnuješ. Na konci března 2021 vše sečteme, podtrhneme a odměníme.“, uvádí Míra Chodec - Procházka.

Do této soutěže se za Odbor ASPV při TJ Chyšky také zapojila Dana Bělohlávková z Milevska, která pravidelně chodí se svým pejskem, který se jmenuje Maty a mobilem. Utužuje své zdraví, "kochá" se přírodou a pořizuje nádherné snímky během svých toulek v okolí Milevska. Za první měsíce vyhlášené soutěže nachodila celkem 127 km a v průběžném pořadí za listopad 2020 figuruje zatím na 17. místě ze 67 přihlášených žen z celé republiky. A takto hodnotí své dosavadní pořadí: "To jde, jsem spokojená na to, že chodím do práce. Některé účastnice jsou zřejmě již v důchodu a tak mají více času."