Vstaň a choď! aneb Vydejte se s námi na cestu za zdravím, silnější imunitou a lepší kondicí. To je soutěž na dálku, kterou společně vyhlásila Komise seniorů Metodické rady České asociace Sportu pro všechny (ČASPV) ve spolupráci s Komisí dospělých vyhlásila od 1. listopadu 2020 do 21. března 2021. Zapojila se do ní za Odbor ASPV při TJ Chyšky i Dana Bělohlávková z Milevska, která se chůzi pravidelně věnuje se svým pejskem jménem Maty.

Lokalita pod Dehetníkem. | Foto: Archiv Dany Bělohlávkové

Dana Bělohlávková během svých toulek v okolí Milevska utužuje své zdraví, kochá se přírodou a pořizuje nádherné snímky. Za první měsíc vyhlášené soutěže nachodila celkem 127 km a v průběžném pořadí za listopad 2020 figurovala na 17. místě ze 67 přihlášených žen z celé republiky.

Dana nepřestala chodit ani v dalším měsíci a v prosincové fázi soutěže měla na svém kontě ušlých celkem 72 km. "Za prosinec jsem naťapala pouhých 72 km, zbylé kilometry jsem naběhala kolem trouby při pečení vánočního cukroví," uvedla ke svému výkonu Dana Bělohlávková.

V prosincové části soutěže se Dana umístila mezi ženami na 55. místě ze 72 účastnic, s tím, že se do soutěže přihlásily další chodkyně.

A co na to říká samotná Dana: "To je dobře, že se ženské zapojují. Sleduji i lidi tady u nás na Milevsku jak chodí nyní více do přírody."

Zhodnotila i své prosincové pochody: "Nechodilo se mi nejlépe, bylo často blátivo a počasí nic moc. Pokud jenom lehce umrzlo, šla jsem až do Okrouhlé na nový rybník a zpět domu přes Líšnici. To byl krásný, dlouhý výšlap. Právě na rybníku v Okrouhlé mě zaujaly dvě labutě, je tam krásně, ráda tam chodím. Jinak je v okolí spousta upuštěných rybníků - Pytlák, Opršál, ten na Okrouhlé. Lesy kolem stále podléhají kůrovci, vždy si říkám, to by mamka koukala, jak se její místa na houbaření ztrácí před očima. Také mě zaujala lokalita pod Dehetníkem, kde je místo pro kluky, kteří si tam vybudovali trať na crossová kola, moc zajímavé místo pro zhlédnutí, doporučuji."

A co v lednu a v novém roce, budete nadále pokračovat v soutěži? "Ano, budu pokračovat, vyhrát nechci, to není mým cílem. Od 1. ledna 2021 k 5. lednu mám nachozeno 22 km. O víkendu chodím na dlouhé výšlapy, v týdnu kolem šesti kilometrů špacírem po městě, např. ze starého sídliště na náměstí. V sobotu 9. ledna se chystám na 20 km na Novoroční Hrejkovickou, snad bude příznivé počasí. Jde se jak kdo chce, je to individuální z důvodu Covidu 19. Nám, s naším Martinem (syn), chyběla Prčice, tak si dáme tu Hrejkovickou, snad vše brzy pomine a bude zase vše v normálu."

Do soutěže na Vstaň a choď! se může přihlásit s kdokoli a kdykoli v průběhu konání soutěže na e-mailu: mothejzikova@caspv.cz. Údaje se zasílají v tomto formátu: jméno a příjmení_přezdívka_rok narození.

Počet našlapaných kilometrů každý účastník soutěže nahlásí na konci měsíce na stejný e-mail (do 31. 1., 28. 2. a 21. 3.). Pořadatelé věří všem i vašim kilometrům.

Průběžné výsledky budou zveřejňovány u projektu Vstaň a choď! na www.caspv.cz (v tabulce výkonů budou použity přezdívky soutěžících).„Je jedno, jestli pomalu nebo rychle, na rovině či v horách, ve městě nebo v přírodě, a zda raději chodíš s holemi nebo bez nich. Hlavně, že jsi na vzduchu. Je jen na tobě, kdy a kde se do chůze pustíš a kolik času tomu věnuješ. Na konci března 2021 vše sečteme, podtrhneme a odměníme," uvádí Míra Chodec - Procházka.