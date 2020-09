Jednotky Armády České republiky působí v Pobaltí v rámci alianční předsunuté přítomnosti eFP (enhanced Forward Presence). Součástí bojového uskupení, jež působí v Litvě pod vedením Německa, se od července příštího roku stane jednotka pozemní protivzdušné obrany. Strakoničtí vojáci, tvořící jádro této jednotky, absolvovali od 7. do 11. září na Oldřichově první slaďovací výcvik.

Během výcviku na Oldřichově procvičovali reakce na pozemní incidenty. | Foto: Jana Samcová AČR

Přestože řada z nich má bohaté zkušenosti z působení v zahraničí, budou poprvé stavět úkolové uskupení do zahraniční operace. To bude působit na litevské základně Rukla od července 2021 do ledna 2022. „V souladu s konceptem alianční předsunuté přítomnosti se budeme podílet na kolektivní obraně NATO v prostoru nasazení v době míru, krize a případně konfliktu,“ přiblížil úkol jednotky její velitel major Roman Dvořák.

Strakoničtí vojáci budou přispívat k zabezpečení protivzdušné obrany bojového uskupení a budou cvičit společně s jednotkami z dalších zemí Severoatlantické aliance. „Výcvik bude veden na reálných cílech v rámci přímé bojové podpory jednotek alianční předsunuté přítomnosti eFP (enhanced Forward Presence), Sil velmi rychlé reakce NATO (takzvané VJTF – Very High Readiness Joint Task Force) a Baltic Air Policing,“ doplnil major Dvořák.