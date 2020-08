Vodník Hajňáček spolu s lidskými bytostmi, bratry Neškodovými a panem Ulčem (jim také patřily ryby v Hajňáku) povolili dětem 8. srpna chytání ryb na udici. Dětský rybářský den v Nevězicích mohl začít.

Dětský rybářský den v Nevězicích se vydařil. | Foto: Eva Volfová

„Já vím, že se začíná až v 6.30, ale nemohl jsem dospat.“ A tak před sedmou hodinou ranní se už na startu registrovalo 15 malých rybářů. Měli se na co těšit. V rybníce byli nejen okouni, kapříci, ale i štičky.

„Co chytíte, si můžete nechat, nebo dát přímo tady grilovat,“ povídá Hajňáček a hlavní rozhodčí, pan Jiří Neškoda jeho slova potvrdil. Gril byl připraven i s obsluhou, gulášek, nealko nápoje pro děti také.

První vylovená ryba byl okoun, druhá štika, ale obě měly pod míru a byly vráceny Hajňáčkovi do rybníka. Celé dopoledne se děti dobře bavily, rybičky lovily o sto šest. Ovšem největší rybu ulovil sotva tříletý rybáříček, kterému s vytažením musel pomoci tatínek, aby ho kapr nezatáhl do rybníka.

Poděkování patří organizátorům a všem, kteří se na této akci v Nevězicích podíleli. O náklady na vítězné ceny se podělil Nevězický Zvon a SDH.