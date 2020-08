Výsledky zápasů v základní části turnaje:

Hasiči Oslov - Zajíci 1:1, Už se to blíží - Lucie 2:0, Pošta Písek - Kučeř 2:0, Čouda tým - Pyramida 0:2, P. R. S. O. - Smetanova Lhota 0:2, Típáci - Štembi tým 2:0, Lucie - Tukani Milevsko 0:2, Zajíci - Tygři Oslov 2:0, Pyramida - Štembi tým 1:1, Kučeř - Smetanova Lhota 0:2, Zajíci - Pošta Písek 2:0, Lucie - Čouda tým 2:0, Kučeř - P. R. S. O. 1:1, Pyramida - Típáci 1:1, Tygři Oslov - Hasiči Oslov 2:0, Tukani Milevsko - Už se to blíží 2:0, Čouda tým - Típáci 0:2, Tygři Oslov - Hasiči Oslov 2:0, Tukani Milevsko - Už se to blíží 2:0, Čouda tým - Típáci 0:2, Pošta Písek - P. R. S. O. 1:1, Pyramida - Už se to blíží 0:2, Kučeř - Hasiči Oslov 2:0, Tukani Milevsko - Štembi tým 2:0, Tygři Oslov - Smetanova Lhota 0:2.

Zajíci - P. R. S. O. 1:1, Lucie - Típáci 2:0, Tygři Oslov - Kučeř 1:1, Tukani Milevsko - Pyramida 2:0, Smetanova Lhota - Pošta Písek 2:0, Štembi tým - Čouda tým 1:1, Tukani Milevsko - Típáci 2:0, Tygři Oslov - P. R. S. O. 0:2, Štembi tým - Lucie 1:1, Smetanova Lhota - Zajíci 1:1, Už se to blíží - Čouda tým 2:0, Hasiči Oslov - Pošta Písek 0:2, Kučeř - Zajíci 1:1, Pyramida - Lucie 1:1, Hasiči Oslov - Smetanova Lhota 0:2, Už se to blíží - Štembi tým 2:0, Pošta Písek - Tygři Oslov 1:1, Čouda tým - Tukani Milevsko 0:2.

Pořadí týmů ve skupině A: 1. Smetanova Lhota, 2. Zajíci, 3. Pošta Písek, 4. P. R. S. O., 5. Kučeř, 6. Tygři Oslov, 7. Hasiči Oslov.

Pořadí týmů ve skupině B: 1. Tukani Milevsko, 2. Už se to blíží, 3. Lucie, 4. Típáci, 5. Pyramida, 6. Štembi tým, 7. Čouda tým.

Utkání o 13. - 14. místo: Hasiči Oslov - Čouda tým 2:0, o 11. - 12. místo: Tygři Oslov - Štembi tým 2:0, o 9. - 10. místo: Kučeř - Pyramida 2:1.

Čtvrtfinále: Smetanova Lhota - Típáci 2:0, Zajíci - Lucie 2:0, Pošta Písek - Už se to blíží 0:2, P. R. S. O. - Tukani Milevsko 0:2.

Semifinále: Smetanova Lhota - Už se to blíží 2:0, Zajíci - Tukani Milevsko 0:2.

O 3. místo: Už se to blíží - Zajíci 1:2.

Finále: Smetanova Lhota - Tukani Milevsko 1:2.



Utkání bylo vyvrcholením turnaje a byla v něm k vidění řada skvělých a dlouhých výměn. První sadu vyhrála Smetanova Lhota, druhou sadu se Tukani zlepšili a srovnali na 1:1. V rozhodující sadě už zkušení Tukani kralovali a dovedli utkání do vítězného konce.

Konečné pořadí: 1. Tukani Milevsko, 2. Smetanova Lhota, 3. Zajíci, 4. Už se to blíží, 5. Pošta Písek, 6. Lucie, 7. Típáci, 8. P. R. S. O., 9. Kučeř, 10. Pyramida, 11. Tygři Oslov, 12. Štembi tým, 13. Hasiči Oslov, 14. Čouda tým.

Závěrečné vyhodnocení turnaje provedli členové pořádajícího týmu Martin Ramajzl, Michal Lexa a Josef Hubáček. Nejprve poděkovali všem týmům za účast a fair play hru ve všech zápasech a poté již došlo na přečtení konečného pořadí družstev a předání cen. Kromě toho byl nejlepším hráčem turnaje vyhlášen Pavel Koller z týmu Smetanovy Lhoty.

Vítězní Tukani (už bez svého jednoho spoluhráče, který musel odcestovat) převzali vítězný putovní pohár, menší pohár, diplom a sud piva. A protože nebylo k dispozici šampaňské, nechali pohár naplnit zelenou. A o tu se pak podělili nejen se svými finálovými soupeři. Bohaté občerstvení bylo zajištěno pořádajícím týmem. Na úplný závěr pořadatelé pozvali týmy na příští 8. ročník turnaje, který se uskuteční 31. července 2021.

Soupisky týmů:

Lucie: Pavlíčková, Mužíková, Řezáč.

Už se to blíží: Hájek, Vazač, Litvan, Klečka.

P. R. S. O.: M. Picka, Jos. Picka, Starý.

Štembi tým: Štemberk, Zeman, Brož.

Kučeř: Prášek, Řežábek, Kloboučník, Frydrych.

Típáci: Průša, Klimenda, Rentra.

Smetanova Lhota: Vlk, Čelakovský, Koller.

Tygři Oslov: Jos. Hubáček, P. Hubáček, Lexa, Ramajzl, Hais.

Zajíci: Zajíček, Voráček, Šimek.

Hasiči Oslov: M. Kříž, Polívka, J. Kříž.

Tukani Milevsko: Trepkat, Barcal, Bílek.

Pyramida: Dvořák, Turský, Lanc.

Pošta Písek: Čunát, Pinta st., Pinta ml., Břicháček.

Čouda tým: Chmelík, Štrobl, Zavřel (dohromady 199 let, nejstarší zúčastněný tým).

Autor: František Bořánek