V roce 2018 jsme objevili starý areál, který odpovídal našim představám a v roce 2019 jsme se již pustili do práce a začali budovat. Mezi nejzajímavější kousky jistě patří originální závodní a okruhové speciály. Jedná se o největší ucelenou sbírku sportovních škodovek na světě!

Na přelomu milénia jsme si koupili prvního veterána. Pak se nám stala taková nehoda… postupem let se z jednoho stala sbírka okolo sta aut. Skladovali jsme je různě po halách a garážích a v sezóně jsme vyrazili s pár z nich na srazy. Přišlo nám ale líto, že většina je jich jen tak schovaná. Proto vznikl nápad vybudovat místo, kde by dělaly radost nejen nám.

