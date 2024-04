Kde se vzal název Klášterní ulice? Mám takový nejasný dojem, že asi každý tuší, proč je tato ulice pojmenována Klášterní. Je to proto, že jdouce po ní míjíme největší, nejen milevskou památku a chloubu, Klášter bratří premonstrátů, který je nejstarší na jihu Čech.

Klášterní ulice v Milevsku. | Foto: Foto: Karel Kafka

Klášter byl založen v letech 1184 – 1187 velmožem Jiřím z Milevska za přímé účasti budoucího opata Jarlocha a jeho řeholníků a brzy se stal centrem duchovního, kulturního a hospodářského života v kraji. Během staletí přečkal ničivé husitské nepokoje, období, kdy se v jeho správě střídaly šlechtické rody, josefinské reformy i komunistickou snahu o likvidaci řeholního života.

Areál kláštera tvoří bazilika Navštívení Panny Marie, hřbitovní kostel sv. Jiljí, řeholní dům premonstrátů, hřbitov, bývalý konvent, milevské muzeum, budovu bývalé latinské školy, správu Strahovských lesů a další renesanční, barokní a klasicistní budovy a hospodářský dvůr.

Poslední dobou se klášter stal známý objevením vzácné relikvie, která byla 600 let důmyslně ukrytá ve falešném dně středověkého trezoru, který představovala soustavu dutin v severní zdi lodi kostela sv. Jiljí. Jedná se o šesticentimetrový kus železa, který byl na jedné straně odseknut od celku. To by odpovídalo skutečnosti, že císař Konstantin, který vlastnil vzácné relikvie, nechával hřeby z Pravého kříže rozsekat na několik částí a věnoval je významným návštěvám. Nově je na prvním nádvoří otevřena klášterní Kavárna Latinská škola. Tak přijďte posedět a projít se milevskou historií.

Karel Kafka