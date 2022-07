PALACKÉHO SADY

11:00 – 12:00 HONZA KAŠPÁREK / swingové melodie známého píseckého muzikanta

12:00 – 12:10 Rozhovor s ředitelkou Zemského hřebčince Ing. Hanou Stránskou, Ph.D.

13:00 – 14:30 ŠUMAVSKÁ OSMIČKA / jihočeská dechovka

14:30 – 14: 40 Rozhovor se zástupcem pivovaru Čížová panem Olafem Körnerem

15:00 – 15:50 VO106 / dívčí rocková skupina z Bechyně

15:50 – 16:00 Rozhovor s Františkem Palackým, kterého představuje JUDr. Ondřej Veselý,místostarosta města Písku

16:30 – 18:00 ESCAPE 2 THE JUNGLE / poprocková skupina s přesahem do různých žánrů

18:00 – 18:30 Vernisáž výstavy Františka Doubka v hudebním pavilonu

18:30 – 19:30 INSPIRACE / českobudějovická oldies kapela

19:30 – 19:40 Rozhovor s Fráňou Šrámkem, kterého představuje pan Tomáš Jiřík

20:00 – 22:00 JAZZIKA / jazz, swing a evegreen melodie

Moderuje Miroslav Mareš.

O Vaše občerstvení se postará Pivovar Čížová u Písku.

BAREVNÁ ZASTAVENÍ – komentované prohlídky

10:00 PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM s Augustem Sedláčkem (otevřeno 9 – 18)

10:00 DIVADLO FRÁNI ŠRÁMKA – každou hodinu do 16:00

10:00 ZEMSKÝ HŘEBČINEC

11:00 VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE – každou hodinu do 16:00

12:00 DŮM ADOLFA HEYDUKA (otevřeno 9 – 17)

13:00 KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

14:00 ZEMSKÝ HŘEBČINEC

15:00 MĚSTSKÁ ELEKTRÁRNA s Františkem Křižíkem (otevřeno 9 – 20)

17:00 KAMENNÝ MOST GALERIE HROU SLADOVNA – výstava Zdeněk Pilař a komentovaná výstava Jan A jaK dál – dle rezervačního systému (otevřeno 9 – 17)

DOPROVODNÝ PROGRAM

14:00 – 17:00 KOZLOVNA U PLECHANDY– Billy Goats / věhlasný experiment jihočeských muzikantů

10:00 – 22:00 ALTÁN V PALACKÉHO SADECH– plenérová výstava kreseb Františka Doubka, vernisáž za přítomnosti významnýchosobností města i kulturní sféry proběhne v 18 hodin

15:00 – 23:00 DIVADLO POD ČAROU– letní akustická terasa s grilem, možností odpočinku a občerstvení– výstava děl Františka Romana Dragouna– od 20:00 koncert folkové kapely TŘETÍ SLOKA, jako host vystoupí swing-countryovéuskupení LA VINA, vstupné 150 Kč, platí se na místě

19:30 MĚSTSKÁ KNIHOVNA– Slavnostní závěrečný koncert Letní Hudební Akademie Písek– diriguje Oldřich Vlček, kapacita 200 lidí, vstupné dobrovolné

13:00 – 17:00 FÜGNEROVO NÁMĚSTÍ– přehlídka historických vozidel a motocyklů - Veteran Car Club, pouze za příznivého počasí