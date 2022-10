Naposledy v kategorii A se představila Elen Kázecká a i po malém zakolísání získala od rozhodčích nejlepší ohodnocení a postavila se na nejvyšší příčku stupně vítězů. Pozadu nezůstala ani Nela Kabourková, která obsadila krásné třetí místo. Společně ještě s Anežkou Kozelkovou vyhrály dívky kategorii A (7 až 8 let) ve sportovní trojici.

V již starší kategorii B (9 -11let) si zacvičila i Michaela Tejnorová. Na choreografiích pracovaly Vendula Walterová, Michaela Čechová a Jaroslava Benešová.

Pořadatelé závodů Mistry s mistry se rozhodli zařadit také cvičení podle lektora tak zvaný "Master class". Závodníci jsou zařazeni do věkových kategorií a snaží se co nejlépe a nejrychleji napodobit cvičení lektora bez technických chyb, s dobrým držením těla a výrazem.

Pro děvčata z AC Sole to byla úplně první zkušenost, a tak bylo 5. místo Nely Kabourkové super úspěchem.

Za zprávy ze závodů píseckého AC Sole děkujeme Ivaně Pasauerové