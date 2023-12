Přinášíme pátý díl seriálu o vzniku názvů některých ulic v Milevsku, který připravil Karel Kafka.

Ulice Pod Farou v Milevsku. | Foto: Karel Kafka

I když tato ulička nenese stigma nějaké známé osobnosti, tak zcela určitě patří mezi místa, která se hluboce a trvale zapsala do srdcí mnoha statečných milevských žáků a žákyň školou povinných. Vchází se do ní z Husova náměstí průjezdem kolem zbytků staré synagogy a na druhé straně se z ní vychází u autobusového nádraží.

Pod farou se jí říká z důvodu, že opravdu vede pod bývalou farou. Barokní budova staré fary s volutovým štítem a dřevěnou pavlačí v dvorním průčelí z roku 1715 byla vystavěna na místě, kde v dobách renesance stávala městská lázeň a prvním farářem zde byl páter Milo Hubatius.

V roce 1729 město faře přidělilo velkou zahradu vzadu za objektem pod Hůrkami. Svému původnímu účelu (příbytek milevských děkanů) sloužila až do roku 1852. Poté byla až do doby prodeje v roce 1937 pronajímána.

Staří usedlíci si pak jistě pamatují na potok, který do uličky přitékal z náměstí a vinouce se kolem dnes již zbouraných jatek ústil do Milevského potoka.

Víte, jak ke svému názvu přišla ulice Jana Jeřábka AFM

A proč se tato ulička vepsala do srdcí milevského, v minulém století školou povinného žactva? No protože to bylo místo šikovně skryté před zraky přísného profesorského sboru, a svým uspořádáním jak stvořené k litým bojům mezi obránci starého města s nájezdníky ze sídliště. A bitvy to byly úporné a následky mnohdy neblahé. Roztrhané části školního oblečení, tašky s učivem plné bahna, mnohé podlitiny, častokráte krvavé šrámy a nezřídka i rozbitá hlava po dobře mířené ráně kamenem z ruky nepřítelovy. Na ty jsme byli obzvláště pyšní, protože nám přinášely uznání našich spolubojovníků a obdiv něžných samaritánek, které se rekrutovali z řad našich spolužaček.

A kdo vyhrál? No jak už to bývá při častých a stále se opakujících bojích – jednou ti ze starého města, jindy ti ze sídliště. No co vám mám povídat – všechny nás to tenkrát fakt bavilo, což se nedalo říct o rodičích, kteří nám večer co večer důrazně vysvětlovali nevhodnost takového počínání stylem, který by dnes mohl být brán jako domácí násilí. A myslíte si, že jsme je poslechli – no jasně že poslechli … (teda až do další potyčky – a že jich bylo).

A nám pamětníkům těchto bojů nezbývá než doufat, že se i tato (pro nás srdeční) část Milevska dočká opravy, která obnoví její zašlou slávu. No asi tak nějak – že jo!