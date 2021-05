Hrdinu knih Karla Maye náčelníka jménem Vinnetou obdivuje Petr Šlecha již od dětství.

Indián Petr Šlechta pokřtil svou novou pušku. | Foto: Zdenka Staňková

Už jako kluk prožíval Petr Šlechta všechny příběhy náčelníka Apačů. A vydrželo mu to až do dospělosti. V sobotu 8. května pokřtil na Caisce u Písku svoji novou stříbrnou pušku. Malý indiánský obřad připravil pro své kamrády. Teď jen čeká, kdy se uvolní opatření, aby mohl zase vyrazit do Chorvatska po Vinnetouových stopách.