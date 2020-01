Na vernisáž prodejní výstavy Labyrint srdce akademického malíře Dalibora Říhánka, která se konala v první letošní páteční podvečer v písecké knihovně, přišlo tolik obdivovatelů jeho umění, že se do foyer ani nevešli.

Vernisáž výstavy Dalibora Říhánka. | Foto: Hana Týcová

Dalibor Říhánek, absolvent Akademie výtvarného umění v Praze u prof. Františka Jiroudka, obdivovatel tvorby Picassa, Legera i Josefa Čapka, žije a pracuje v Písku. Ve své profesionální tvorbě se věnuje malbě, kresbě, grafice i realizacím určeným do architektury. Proto jsou na výstavě vedle obrazů větších formátů také kresby a grafiky, zaujmou i gobelíny – výsledek spolupráce umělce a jeho ženy Miloslavy, za níž se do Písku přistěhoval. Nechybí ani díla s Říhánkovým oblíbeným námětem cirkusu, labyrintu, přírody a krásy ženského těla. Výstavu je možné navštívit do 28. února.