Po velice úspěšném Prázdninovém luštění nachystal milevský Dům kultury pro všechny zájemce, kteří v této nelehké době hledali bezpečné zpestření trávení volného času, další soutěž. Tentokrát to byl "Velikonoční kvíz". Do soutěže se zapojil i náš vnouček Tomášek.

Tomášek se vydal s dědou na velikonoční putování. | Foto: Josef Fuka, Milevsko

Už Prázdninového luštění se náš prvňáček Tomášek zúčastnil úspěšně, a když se tehdy při přebírání ceny od organizátorek soutěže dověděl, že pro děti připravují další soutěž v období Velikonoc, byl celý nadšený a netrpělivý, kdy už ta soutěž vypukne. Slíbil jsem mu, že ho na trase budu doprovázet a nafotím jeho přítomnost na jednotlivých stanovištích.

Druhá soutěž byla vypsána na termín od soboty 27. března do neděle 11. dubna 2021. Trasa kvízu měla start za Penny marketem a začínala na pěší stezce na Hajdu za čerpací stanicí Benzina a končila u milevského DPS v ulici 5. května. Stanovili jsme si termín na pátek 9. dubna po obědě. Ten den přišel. Tomášek si s pomocí babičky zabalil do batůžku potřebné pití, svačinu, propisku, tištěný soutěžní kupón s mapkou a připravené možnosti A,B,C na jednotlivé otázky, které na něj čekaly na stanovištích. Samozřejmě, že také nechybělo sportovní oblečení a obutí.

Po obědě jsme se vydali na start trasy. Počasí bylo slunečné a teplé. Pořadatelé připravili pro účastníky dvě úrovně otázek, Cvrčka pro menší děti a Benjamina pro ty starší a dříve narozené. Zařazení do kategorie nechali na uvážení účastníků. Tomášek se chtěl zařadit do kategorie Benjamin, prý to zvládne. To jsem mu však rozmluvil, přece jenom je to sedmiletý prvňáček. Od startu se vydáváme po červeném turistickém značení na trasu "Velikonočního kvízu" do mírného kopečku směrem na Hajdu až k rozcestí. Než jsme tam však došli objevil Tomášek první otázku a kladně na ní odpověděl a zakroužkoval správné písmenko. To mu potvrdil svým zakokrháním i kohout z nedalekého stavení na Hajdě. Před startem vnouček řekl: "Na každém stanovišti se napiji a nasvačím." Jak řekl, tak udělal. Vyndal z batůžku svačinu, pití a občerstvil se.

Došli jsme na rozcestí cest a zde Tomáš našel druhou otázku, byla opět zodpovězena. Zasedl na lavičku, napil se a posvačil. Mezitím kolem nás procházela zrychleným krokem směrem na Rukáveč nějaká chodkyně. Slušně ji pozdravil, stručně pohovořil a už jsme se ubírali dle červeného značení až na rozcestí "Drahužel". Mezitím objevil třetí stanoviště, zodpověděl otázku, zakroužkoval písmenko. Na trase v lese se pozastavil nad pro něj neobvyklou věcí. Je velmi zvídavý, a tak se hned ptal, co to je a na co to je. Vysvětlil jsem mu, že je to lapač na kůrovce. To už byl doma a věděl, o co jde. Hned podotkl, že ten brouk zničil lesy kolem "Pytláku".

Po chvilce jsme přišli na rozcestí "Drahužel" a zde kde odpovídal již na čtvrtou otázku. Odtud jsme pokračovali po modré značce směr Osek. Na neoznačené lesní křižovatce se modrá stáčela doleva, ale my pokračovali rovně k dalšímu rozcestí a na něm se dali vpravo. Mezi tím jsem našli páté stanoviště, vnuk odpověděl na otázku, zakroužkoval a sedl si na pařez, aby se napil a něco posvačil. Najednou však vyskočí a začne se otřásat jako oslík. Sedl si totiž do mraveniště a hned začal vyprávět o mravencích.

V těchto místech jsme také potkali dva zástupce milevského florbalového Došwichu, kteří kolem nás projížděli na kolech a vytyčovali asi nějakou novou soutěž. Samozřejmě, že opět nechyběla vnoučkova rozprava s těmito sportovci. Ti však pokračovali jiným směrem. Napojili jsme se na zelené turistické značení, které nás vedlo k dalšímu rozcestníku "Pod Zvíkovcem". Potkali jsme sympatickou mladou běžkyni, kterou Tom zdravil již na dálku. Na šestém a sedmém stanovišti odpověděl na další otázky, ale nějak už přestal pít a svačit. Začínaly ho také trochu bolet nohy, ale pokračoval dále. Zeptal jsem se ho, co by dělal, kdyby nás napadlo divoké prase. Prý by vylezl na strom, ale nevěděl jak, asi by to nedokázal. Zjistil jsem, že jsme si nevzali pláštěnku, kdyby začalo pršet. A tak jsme se rozpovídali o tom, co bychom dělali, kdyby nás zastihla bouřka.

Cesta nám utíkala. Přešli jsme silnici na Osek a po zelené pokračovali směrem na Šibený vrch. Na trase nás dohání mladý pár se psem. To bylo něco pro Toma. Nožičky ho nebolí a hned se k nim přidává a hovoří s nimi a po chvilce se mi s nimi vzdaluje. Ještě že objevil osmé stanoviště, počkal na mě, zodpověděl otázku a zakroužkoval odpověď. Společně pokračujeme na Šibený vrch a cestou nadhazuji otázku. Co by si dělal, kdybych tady na trase omdlel či zkolaboval? Vnouček odpovídá: "Vzal bych Ti z kapsy mobil a zavolal číslo 155 a řekl, že si omdlel u Šibeného vrchu." Po těchto slovech jsem byl v klidu, přece jen sedmdesátka už je pěkný věk.

Přišli jsme na "Šibeňák", jak jsme v mládí říkali, a Tom na devátém stanovišti odpovídá na otázku. Zde si opět dává svačinu a pití. Také potkáváme mou známou, bývalou ředitelku petrovické školy. Tomášek se hned dává do řeči a s paní ředitelkou hodnotíme online výuku našich vnoučat. Po našem rozhovoru jsme se opět vydali na trasu, už nám zbývaly jen dvě stanoviště. Odbočili jsme doprava, směr Milevsko a vydali se stále po zelené turistické značce podél lesa až k zahrádkářské kolonii. Tomáš objevil již desáté stanoviště zakroužkuje správnou odpověď. Po chvilce jsme se dostali i k poslednímu, jedenáctému stanovišti. Tady na nás za plotem štěkal pes, asi si hlídal své teritorium. Tom zakroužkoval správné písmenko a pokračovali jsme k DPS v ul. 5.května, kde téměř pětikilometrová trasa končí. U DPS hned poznamenává, dědo, tady jsme byli se školkou. No, a nás čekaly poslední tři kilometry na staré sídliště. Šli jsme kolem Domu kultury a vnouček vhodil tištěný soutěžní kupón do schránky. Nyní již bude čekat na slosování o deset cen, jak uvádí pořadatelé.