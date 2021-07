Dětský den si pro předškoláky z mateřinky v Záhoří připravili žáci 9. třídy místní základní školy.

Deváťáci si pro předškoláky připravili dětský den. | Foto: ZŠ a MŠ Záhoří

Dětský den se konal ve čtvrtek 15. června a byl plný her, které byly inspirovány určitými školními předměty. Děti dostaly kartičky se svými jmény, rozdělily se do skupinek po třech a po čtyřech a vydaly se na cestu po stopách školáka. Naučily se poznat dopravní značky, zlepšit si svou fyzičku, poznat ovoce a zeleninu a na chvíli měly možnost se přeměnit v malé chemiky a vyzkoušet si různé chemické pokusy.

Za každé splněné stanoviště se předškolákům plnily kartičky razítky za odměnu. Blížil se konec celé akce a děti měly možnost na vlastní oči vidět vybublávající sopku, ze které byly ohromeny. Po tomto zážitku se předškoláci seřadili do řady a postupně ukazovali své kartičky, aby nám, deváťákům, dokázali, jak splnili všechna stanoviště. Poté následovalo rozdání zasloužených odměn.

Den jsme si náramně užili a doufáme, že si i předškoláci z tohoto programu alespoň pár důležitých věcí odnesli.