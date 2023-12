V sobotu 16. prosince se uskutečnil ve vlastecké hospodě další ročník kulečníkového turnaje, kterého se zúčastnilo 11 mužů a 1 žena. Za příspěvek děkujeme Janě Pišingerové.

Kulečníkový turnaj ve Vlastci. | Foto: Archiv obce

Ta nebyla jen do počtu, ale při troše štěstí se mohla probojovat mezi nejlepší. Hráči se rozdělili do dvou skupin po šesti s tím, že první dva ve skupinách postoupili do vyřazovacích bojů. Po vyrovnaných soubojích ve skupinách se nakonec do semifinále probojoval loňský vítěz David Hubal. Ten ale nestačil na překvapení turnaje Radka Švamberka, který pilně dopředu po večerech trénoval.

A to se mu vyplatilo. Ve druhém zápase se utkalo dravé mládí zastoupené Pavlem Vlnatým ml. se zkušeným borcem Petrem Kotalíkem. Po tuhém boji nakonec postoupil Pavel Vlnatý ml., v boji o třetí místo vyhrál David Hubal nad Petrem Kotalíkem. Ve finále, které se protáhlo do večerních hodin už byla patrná únava. Nicméně Pavel Vlnatý ml si s tím poradil a Radka Švamberka porazil.

Pořadí:

1. Vlnatý Pavel ml

2. Švamberk Radek

3. Hubal David

4. Kotalík Petr

5. Garmužka Martin

6. Skala Jaroslav

7. Fencl Tomáš

8. Kovařík Tomáš

9. Král Jakub

10. Dvouletý Petr

11. Leška Jiří

12. Lešková Jana

Velké díky patří Leškům, za výborné občerstvení, Ludviku Pišingerovi za organizaci a všem sponzorům za krásné ceny.

Jana Pišingerová