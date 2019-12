V tomto předvánočním čase, který má být hlavně o radosti, lásce, klidu a pomoci, jsme se rozhodli udělat dobrý skutek, který podle nás k tomuto období prostě patří. A to tím, že pomůžeme těm, kteří jsou dost často opomíjeni. Jsou to opuštění pejsci a kočičky z nedalekého psího útulku SIRIUS, kde jsou tito čtyřnozí mazlíčci převážně „důchodového věku“.

Vánoční sbírka pro útulek SIRIUS na ZŠ T. Šobra v Písku. Foto: M. Houšková | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

V prvním prosincovém týdnu jsme proto na naší škole uspořádali vánoční sbírku, do které děti ve spolupráci s rodiči nosily to, co chlupáči nejvíce potřebují. Granule, pamlsky, misky a deky na zahřátí…