Vystavené výrobky s vánoční tématikou však bylo možné zakoupit až do neděle 5. prosince, a i v tyto dny se prodalo překvapivě hodně. Součet z prodeje byl potěšujících 44 011 korun. V kasičce na dobrovolné vstupné bylo vybráno 3 840 korun. Tuto částku si rovným dílem rozdělí všechny čtyři vystavující organizace, každé tedy připadne 960 korun. Celkový výdělek z výstavy včetně dobrovolného vstupného tak činí 47 851 Kč.

Samotným prodejem si na materiál pro další rukodělnou výrobu nakonec vydělal nejvíc Denní a týdenní stacionář Duha Písek – 14 564 Kč. V těsném závěsu následoval Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky – 14 242 Kč. Dětská psychiatrická nemocnice prodala svoje výrobky za 8 744 Kč a Městské středisko sociálních služeb Písek si odneslo 6 461 Kč.

„Letos jsme slavnostní zahájení výstavy stihli, dá se říct, vyloženě o fous. Měli jsme štěstí a jsem za to moc rád. Mrzelo by nás, kdyby snaha vystavujících organizací přišla vniveč jako vloni. Dalším potěšujícím faktem je, že to nevzdali ani pravidelní návštěvníci a příznivci této akce a přišli nás i v této těžké době podpořit. Moc si toho vážíme, děkujeme za to a přeji všem klidné prožití vánočních svátků,“ řekl za organizátora akce Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady KOČÍ a.s.

Už je určený i termín 19. ročníku Vánoční prodejní výstavy. „Věříme, že za rok už bude lépe a sejdeme se na slavnostním zahájení akce ve středu 23. listopadu 2022. Už teď se moc těšíme,“ dodal Ing. Tomáš Kočí.

Akce je podporována městem Písek. Pořádá KOČÍ a.s. Partnery jsou Centrum kultury města Písek, Cukrárna Hraběnka Mirotice, inzertní magazín ZIP inzert, týdeník Písecké postřehy, portál Jižní Čechy Teď a ArtPropag - Ing. Martin Klimeš. Děkujeme.

Fakta z historie Vánoční prodejní výstavy:

První Vánoční prodejní výstavu uspořádala KOČÍ a.s. v roce 2003.

V roce 2020 se výstava nekonala kvůli koronavirové pandemii.

Při 17. ročníku v roce 2019 se prodaly výrobky za rekordních 50 402 koruny a na dobrovolném vstupném se vybralo 4 428 korun.

Součet výdělků ze všech osmnácti ročníků této akce je i s dobrovolným vstupným a finančními dary 1 461 000 Kč.

Diana Procházková, KOČÍ a.s., Písek