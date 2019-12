Do posledního místa zaplněná aula nejprve přivítala Vendulu Langerovou, bývalou žákyni školy a absolventku Státní konzervatoře Praha oboru operní zpěv. Ta celý koncert zahájila dvěma klasickými vánočními písněmi. Poté už na pódium nastoupil třicetičlenný pěvecký sbor 1. stupně, aby za doprovodu souboru zobcových fléten, klavíru a houslí zazpíval řadu tradičních i méně známých koled. Žáci 2. stupně písně doplnili přednesem veselých vánočních básní. O druhou část programu se postarala školní družina, která přišla s překvapením v podobě vánoční hry. Tu žáci nastudovali pod vedením svých vychovatelek. Diváci tak měli možnost vidět klasický biblický příběh o narození Ježíška. Veselý zveršovaný text, doplněný písničkami zpívanými sborem, diváky pobavil. Všichni mohli obdivovat nejen výborné herecké výkony dětí, ale také kulisy, rekvizity a kostýmy, které pocházely rovněž z dílny školní družiny.

Letošní vánoční koncert se zkrátka velmi vydařil. Písně zpívané jemnými dětskými hlasy vždy dojmou a přinesou zklidnění v jinak uspěchané předvánoční době. Divadlo všechny přeneslo do dávných dob a připomnělo, o čem by Vánoce měly opravdu být. O pocitu sounáležitosti, o radosti být spolu a těšení se na příchod něčeho nového. Vánoce jsou zkrátka zase tady a my na Benešovce jsme je přivítali opravdu parádně.

Postarali se o to společně pěvecký sbor 1. stupně pod vedením Radky Kryštůfkové, flétnový soubor a Rudolf Přib, žáci 2. stupně s Ilonou Vojtěškovou, divadelníci ze školní družiny pod vedením Kateřiny Pokorné a Vratislavy Kudweisové a klavírní doprovod Lenky Halamové.

Radka Zapletalová