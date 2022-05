Nejprve byly dovezeny dvě dospělé klisny ze Zoo Plzeň, pak následoval mladý hřebec ze Slovenska. První rok nedošlo ke spojení zvířat a to z toho důvodu, že samec byl mladý a samic se bál. V roce 2021 už bylo jeho chování sebevědomější a obě samice se mu v době říje podvolily. Následovalo dlouhé čekání. Zebří březost trvá 12 – 13 měsíců a termín porodu se nedá přesně stanovit. Kdy proběhne porod, určuje samice. Porody jsou u těchto divokých zvířat většinou bezproblémové a probíhají převážně v nočních hodinách. Překvapení ve výběhu čekalo na ošetřovatele 12. 5. při ranní kontrole zvířat. Ve výběhu už běhalo očištěné a života plné krásné hříbě. Dalším velkým překvapením jsou jeho modré oči, světlá srst a velikost. Mláďata zeber se rodí s hnědými oči, jsou tmavší a menší. Hříbátko je sameček a téměř s určitostí se jeho zvláštní gen bude dál přenášet na případné potomky. Přijďte se podívat jak roste a má se čile k světu. Zoo je otevřena od pondělí do neděle od 9 do 18 h.