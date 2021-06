Ve středečním podvečeru 2. června 2021 se na atletickém stadiónu SK Čtyři Dvory v Českých Budějovicích uskutečnily atletické závody na dráze pod názvem "Atleti spolu, den s českou atletikou", které uspořádal domácí atletický oddíl SK Čtyři Dvory České Budějovice.

Matěj Bouška na startu šedesátky. | Foto: Josef Fuka, Milevsko

Za velmi teplého a slunečného počasí se těchto závodů zúčastnili takéchyšečtí muži do 20 - 22 let Ondřej Kohout, Patrik Bouška, Jan Havlíček a mladší žák Matěj Bouška. Muži z Čertovy hrbatiny si zvolili trať 3 000 m a nejmladší člen výpravy pak čtyřboj, který obsahoval hod 150 g míčkem, 60 m, dálku a závěrečnou osmistovku.

Z chyšeckého kvarteta vstoupil do závodu jako první Matěj Bouška. Svůj čtyřboj zahájil hodem 150 g míčkem. Každý závodník měl čtyři pokusy a Matěj za úplného bezvětří poslal míček nejdále hned prvním pokusem. Jeho délka byla 34,71 m s bodovou hodnotou 181 bodů. Mezi závodníky to byl třetí nejlepší výkon, ale jinak Matěj zůstal čtyři metry za svým letošním maximem. Úvod čtyřboje se mu tedy moc nevydařil a ze svého výkonu byl zklamán, vždyť při rozhazování posílal míček do větší vzdálenosti.

V jeho druhé disciplíně, běhu na 60 m, se mu vydařil start, ale v cíli dosáhl času 9,74 sec. a zůstal opět za svým letošním maximem. Do čtyřboje si pak zapsal 161 bodů a mezi závodníky obsadil třetí místo. Třetí disciplínou Matěje byl skok daleký. V něm si naopak utvořil "osobák", když hned prvním pokusem skočil 392 cm a získal 193 bodů. V závodě to byl druhý nejlepší výkon a v letošních průběžných tabulkách kraje je to třetí nejlepší výkon mladších žáků.

Závěrečnou disciplínou Matěje byla osmistovka. Rozběhl jí dobře, od startu až do cíle se držel na druhé pozici. V cíli se časomíra zastavila na hodnotě 2:59,54 min. a do čtyřboje si pak připsal posledních 223 bodů. Jeho čas však opět zůstal za jeho letošním maximem. V celkovém pořadí čtyřboje pak obsadil výborné druhé místo se 758 body a z rukou samotného předsedy JčKAS Pavla Nováka převzal sladkou odměnu.