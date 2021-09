Po loňské pauze způsobené nepříznivým počasím jsme se obávali co bude letos, protože předpovědi byly strašidelné. Počasí vyšlo skvěle! Turnaj, který tradičně pořádá Diacel Písek, se mohl uskutečnit. V Semicích na hřišti se sešlo devět družstev, účastníci byli z Písku, Kovářova, Chvaletic, Strakonic, Kváskovic, Husince, Temelína, Třebkova, Nové Vsi u Čížové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.