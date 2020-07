Významné životní jubileum slavil v polovině července 2020 Václav Souhrada z Dolního Záhoří na Písecku. Oslavil 91 let a patří mu velká gratulace.

Pan Souhrada pracoval téměř celý život v zemědělství, nejprve jako kočí a později jako traktorista v záhořském družstvu. Je

společenský, vždy rád posedí a popovídá s kamarády. Stále oplývá optimismem a chutí do života. Velkou radostí jsou mu jeho dva vnuci, Samuel a Elias.

Mezi gratulanty, který přišli oslavenci popřát, nechyběl starosta obce Petr Kápl a matrikářka Milada Káplová, kteří Václavu Souhradovi předali květiny a dárkový balíček a popřáli do dalších let pevné zdraví, mnoho štěstí a radosti ze života.