V den oslavy české státnosti 28. září organizoval klub Orientační sporty Písek mistrovství České republiky v orientačním běhu - vyřazovacím KO sprintu. V této disciplíně závodníci postupně procházejí kvalifikací přes semifinále do finále, kde proti sobě na závěr běží v kulisách města šest nejlepších žen a šest mužů. Za fotky a příspěvek děkujeme Vendule Kalábové.

Mistrovství České republiky v orientačním běhu - vyřazovacím KO sprintu. | Foto: Se svolením Venduly Kalábové

Pro orientační běh je tato disciplína nová. Dosud se běžela jen na Mistrovství světa, v České republice se jednalo o historicky první mistrovství v této disciplíně.

Program začal kvalifikací - intervalově startované tři kvalifikační rozběhy, do semifinále postoupilo z každého rozběhu šest nejrychlejších (celkem 18 závodníků/závodnic). Postoupili většinou favorité, do dalších bojů se ale neprobojovali někteří reprezentanti - v ženách zůstala těsně za postupem Barbora Matějková, v mužích se mezi postupující neprobojovali Jakub Chaloupský a Martin Roudný (tomu by čas stačil, ale vynechal v parku dvě kontroly). Jednotlivé rozběhy vyhráli Jana Peterová, Tereza Čechová a Tereza Janošíková, resp. Jonáš Hubáček, Tomáš Křivda a Jakub Glonek.

Následovalo semifinále - 3 semifinálové rozběhy s hromadným startem, bojovalo se o první dvě místa, která zaručovala postup do šestičlenného finále. Byla použita dělící metoda self-choice (závodník si vybral za 20 sekund v poslední minutě před samotným startem jednu ze tří různých variant trati; tratě se lišily pouze v určité pasáži). A boje byly opravdu velmi tuhé, došlo k několika překvapením.

V ženách v první semifinálové skupině vyhrála Jana Peterovou před Janou Pekařovou, těsně za postupem zůstala Nikola Zlámalová. V druhé semifinálové skupině byly nejlepší Tereza Čechová a Tereza Korpasová, z třetího místa nepostoupila dorostenka Michaela Srbová. Třetí skupina byla nejrychlejší a došlo zde k velkému překvapení, pro postup si doběhly juniorka Ema Černá a Lucie Semíková, až třetí doběhla do cíle největší favoritka Tereza Janošíková.

Pak nastoupili do semifinálových bojů muži. V prvním semifinále vybojovali postup dost překvapivě Jáchym Coufal a podle očekávání Jonáš Hubáček, třetí doběhl Lukáš Richtr. V druhé skupině běželi dva největší favorité, Vojtěch Král a Tomáš Křivda s přehledem postoupili, třetí Ondřej Metelka doběhl s větší ztrátou. A k velkému překvapení došlo ve třetím semifinále, dost překvapivě vyhrál Pavel Brlica před Danielem Vandasem, do finále se neprobojoval Jakub Glonek, který doběhl s desetisekundovou ztrátou.

Šestičlenné finále mělo hromadný start. Finálové tratě byly postaveny s řadou voleb, a to rozhodlo v závodě žen, kde hned při postupu na první kontrolu se nejlépe rozhodla Tereza Čechová a vybojovaný náskok udržela až do cíle. S minimální ztrátou za ní doběhla na druhé příčce Jana Pekařová, třetí místo obsadila juniorka Ema Černá.

Vítězem v mužském závodě se stal Vojtěch Král, který byl v cíli o 4 sekundy dříve než druhý Tomáš Křivda, kterému tím skončila dlouhá domácí neporazitelnost, těsně za ním skončil třetí Jonáš Hubáček.

Organizačně proběhl závod bez nejmenších zaváhání, poděkování patří také městu Písek za podporu. Případní zájemci o tento sport mohou sportovní oddíl kontaktovat přes info@os-pisek.cz nebo FB @ospisek.

Vendula Kalábová, Písek