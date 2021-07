Na tuto soutěž se také vypravil chyšecký mladší žák Matěj Bouška, který se za velmi teplého a větrného počasí zúčastnil pětiboje. Ten obsahoval postupně tyto disciplíny: 60 m př., hod 150 g kriketovým míčkem, 60 m, dálku a závěrečnou osmistovku.

Pro atleta z Čertovy hrbatiny to byl v letošním roce druhý pětiboj. První absolvoval 30. května ve Vlašimi a s počtem bodů 1 027 bodů a tehdy obsadil šesté místo. Do Pacova je s cílem pokořit tento bodový součet a vytvořit si nové osobní rekordy.Svůj pacovský pětiboj zahájil zrádnou disciplínou, kterou je bezpochyby překážkový běh na 60 m. Pořadatelé zařadili Matěje do čtvrté dráhy druhého rozběhu. Od startovního výstřelu, a dobrém startu, se usadil na čele rozběhu a i překonávání překážek bylo dobré. Na čtvrté překážce však zavadil patou o překážku, ale vše srovnal. Tohoto zaváhání však využil ve třetí dráze běžící Petr Hubáček z TJ Nového Města na Moravě a doslova na cílové čáře hlubokým předklonem Matěje porazil o dvě setinky v čase 11,78 sec. Matěj si však v protivětru -0,9 m/sec. časem 11,80 sec. vytvořil nový osobní rekord a celkově v disciplíně obsadil čtvrté místo.

Běžci v prvním rozběhu měli podporu větru v zádech +1,8 m/sec. Do pětiboje si připsal prvních 252 bodů a v celkovém pořadí tak byl po první disciplíně na čtvrtém místě. Po překážkovém běhu tedy byla spokojenost.Druhou disciplínou v pětiboji mladších žáků byl hod 150 g kriketovým míčkem. I zde si chtěl chyšecký závodník vytvořit "osobák". Při této disciplíně foukal boční vítr z levé strany. Každý závodník měl tři pokusy. Matěj dohodil nejdále ve třetím pokusu. Jeho výkon 37,35 m byl v soutěži celkově třetí nejlepší, ale pro Matěje to "osobák" nebyl. Do bodového součtu si připsal 202 bodů.

Na třetí disciplínu se mladší žáci opět "stěhovali" do startovních bloků a před nimi bylo 60 m. Chyšecký atlet běžel ve druhé dráze prvního rozběhu a do cíle doběhl na čtvrtém místě v novém osobním rekordu 9,35 sec. Celkově to byl šestý nejlepší čas a do pětiboje si Matěj připsal 231 bodů. Po třech disciplínách měl tedy na kontě dva "osobáky".Čtvrtá disciplína v programu mladších žáků byla dálka. Tady chtěl Matěj pokořit čtyřmetrovou hranici. První pokus měl hodnotu 392 cm s dovolenou podporou větru v zádech +1,9 m/sec. a nasvědčoval splnění jeho cíle. Tímto výkonem si Matěj vyrovnal "osobák" a do víceboje si zapsal 193 bodů. Druhý pokus s podporou větru +1,1 m/sec. měl hodnotu 376 cm. Do třetího pokusu Matěj dal všechno své úsilí a dopadl za čtyřmetrovou hranici, ovšem s přešlapem, škoda.

Za zmínku také stojí fakt, že chyšecký atlet neměl štěstí na "pořádný" vítr do zad. Naopak jeho soupeři měli v zádech vítr +2,6,+2,9, +3,5, +3,7,+5,2 m/sec. I taková je dálka. Celkově obsadil Matěj v dálce čtvrté místo.Závěrečná osmistovka měla rozhodnout o celkovém pořadí. První kolo o pořadí ještě nerozhodlo. Zvoněním do posledního kolečka však nastoupila ve zrychleném tempu trojice nejlepších v dosavadním pětiboji. Jejich tempu Matěj nestačil a do cíle doběhl hluboko za svým osobákem v čase 2:53,40 min. na šestém místě. Do pětiboje si pak připsal posledních 271 bodů.V konečném hodnocení dosáhl celkem 1 149 bodů, což je jeho nový "osobák" a v celkovém hodnocení skončil na čtvrté, bramborové pozici. V průběžných letošních tabulkách v kraji je to první místo mezi mladšími žáky.

Josef Fuka, Milevsko