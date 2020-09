V Milevsku roste němá svědkyně děsivých událostí, která v roce 1942 přežila vyhlazení Lidic.

V Milevsku oslavili 85. výročí založení školy T. G. Masaryka a zasadili Lidickou hrušeň. | Foto: Monika Hrochová

V úterý 1. září 2020, u příležitosti oslav 85. výročí založení školy T. G. Masaryka v Milevsku, základní škola uspořádala za podpory Místní akční skupiny Střední Povltaví poutavou besedu pro žáky 9. tříd, pedagogy a veřejnost. Hosty této besedy byli synové lidických žen, pánové Antonín Nešpor a Miroslav Kaliba z Občanského sdružení Lidice. To organizuje projekt s názvem Posel naděje, v jehož rámci jsou vysazovány štěpy Lidické hrušně v České republice i v zahraničí. Od teď se můžeme tímto dceřiným štěpem pyšnit i v Milevsku.

Po besedě a slavnostním ceremoniálu byl štěp Lidické hrušně zasezen před první základní školou. Jedná se o 32. štěp celkově a o první štěp v jižních Čechách. Antonín Nešpor na závěr řekl: „Až půjdete kolem této mladé hrušně, vzpomeňte si na to, co symbolizuje. Vypráví příběh o životní síle, hrdinství a vítězství života nad smrtí.“