Po velikonočních svátcích se na milevském starém sídlišti rozezvučely motory zametacích strojů BUCHER-CITY CAT a rozběhl se tolik potřebný jarní úklid a čištění města.

Jarní úklid v Milevsku. Foto: Josef Fuka | Foto: Foto: Josef Fuka

V ulicích projížděl zametací stroj a po jeho průjezdu za ním zůstávala čistá komunikace. No, ne však všude. Řidič zametacího stroje musel kličkovat mezi zaparkovanými automobily "neposlušných" řidičů - majitelů, kteří i přes dlouhodobě avizované upozornění o čištění komunikace nechali svá auta stát v komunikaci. To mělo za následek to, že se zametací stroj musel několikrát vracet, aby určitý úsek vozovky byl čistý.