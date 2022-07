Na okruhu (označen žlutými turistickými značkami), který milevští značkaři vyznačili koncem sedmdesátých let, najdeme celkem 23 zastávek jak naučně vlastivědných, tak i technických a historických (památné stromy, Milevský potok, Šibenný vrch, Hajdu, Vášův mlýn, klášter Bratří premonstrátů, Židovský hřbitov, Staňkov, Viadukt a pod).

My se však na něm zastavíme u přírodní památky Dehetník (vyhlášena 4.12.1985). Celá tato oblast je volně dostupná po polní cestě z Milevska do Líšnice a najdeme ji právě na výše zmíněném okruhu asi 1 kilometr jihovýchodně od Milevska.

Geologicky tato přírodní památka spadá do soustavy Českomoravské vrchoviny, geomorfologického celku Táborské pahorkatiny, podcelku Písecké pahorkatiny a konečně do okrsku Milevské pahorkatiny. Podloží je tvořeno porfyrickou amfibol-biotitivou melanokrátní žulou typu čertova břemene (součást středočeského plutonu). To vše je překryto deluviofluviálním hlinitopísčitým sedimentem holocenního stáří.

Převážnou většinu této lokality, kterou protéká bezejmený potok z rybníku Opršál do rybníku Pytlák, pokrývá porost vlhkomilného lučního společenstva. Dominantním je zde Psárka luční, Krkavec Toten, Pryskyřník prudký, Šťovík kyselý a Pcháč bahenní. V jižní části pak převládá Kerblík lesní.

Nejcennější část však najdeme ve východní části, která je tvořená ostřicovým rašelinným společenstvem svazu Caricion fuscae. Najdeme zde Vachtu trojlistou, různé druhy Ostřice, Kozlík dvoudomý, Starček potočný, Violku bahenní, Suchopýr úzkolistý, Rozrazil štítkovitý a Vrbovku bahenní.

Mimo mnohdy vzácnou a chráněnou flóru je zde zastoupená i zajímavá fauna. Bohaté zastoupení zde má dvoukřídlý hmyz (nejcennější Pestřice Geomyza martineki). Z obojživelníků zde najdeme Kuňku obecnou a Skokana krátkonohého. Velkou skupinu obyvatel pak tvoří ptactvo, které zde hnízdí. A tak zde můžeme zahlédnout Bramborníčka hnědého, Lindušku luční, Pěnici pokřovní, Pěnici hnědokřídlou, Sedmihláska hajního, Bekasinu otavní a Konipasa lučního.

Tak pokud budete mít trochu volného času, přijeďte se projít (nebo projet) okolím Milevska a pokud se zastavíte i u Dehetníku, tak se zde můžete na chvilku zastavit, posadit se na lavičku u výklenkové kapličky z roku 1897, která je zasvěcena Panně Marii Sepekovské a zaposlouchat se do uklidňujícího ptačího zpěvu a žabího kuňkání.

Za tip na výlet děkujeme Karlu Kafkovi z Milevska