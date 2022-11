Už jste viděli vánoční výzdobu Písku? Město vypadá, jako by bylo ze zlata

Pokud přijedete do Písku, dýchne na vás sváteční atmosféra. Město je vyzdobené a připravené na adventní čas. To pravé sváteční kouzlo mu dodává tma, v záři světel vypadají písecké uličky, jako by byly pozlacené. Fotky vánoční výzdoby v Písku nám zaslala Petra Ostrá, které za ně mockrát děkujeme.

V Písku už vládne adventní atmosféra. | Foto: Petra Ostrá

Adventní program v Písku NEDĚLE 27. listopadu 2021 Žehnání adventním věncům

Velké náměstí Písek

od 10.00 do 11.00 hodin

Přijměte pozvání na komorní zahájení adventního programu. Setkání pod vánočním stromem je spojené s žehnáním adventním věncům píseckým farářem Witoldem Piotrem Koconem. Přijďte si nechat požehnat adventní věnec a poslechnout si nádherné české adventní zpěvy – roráty v podání folklórního souboru Písečan.

Vstup je zdarma. Rozsvícení vánočního stromu a Nebeská pošta

Velké náměstí Písek

od 16.00 do 17.00 hodin Program vyvrcholí rozsvícením vánočního stromu, ale už ve tři hodiny odpoledne otevře Nebeský poštovní úřad, ve kterém bude možné poslat dopis Ježíškovi. Všechny vybrané poštovní poplatky budou poukázány na podporu organizace FOKUS PÍSEK, z.ú., která poskytuje pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním.

Všechna psaní si přijede na bílém koni vyzvednout Andělský rytíř, aby je obratem doručil adresátovi. Zahrají Kamarádi z pískoviště.

Všechna psaní si přijede na bílém koni vyzvednout Andělský rytíř, aby je obratem doručil adresátovi. Zahrají Kamarádi z pískoviště.

Vstup je zdarma. /Zdroj: Jan Němec Spolek COHIBA MUSICA/