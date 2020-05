Každý rok si připomínáme 12. květen jako den zdravotních sestřiček, ošetřovatelů, zdravotníků, záchranářů.

12. květen je Mezinárodním dnem sester.

Tento den si připomínáme na počest narození „dámy s lucernou“ Florence Nightigalové, průkopnice moderního ošetřovatelství, ale i inspirace pro Jean Henri Dunanta, spoluzakladatele Mezinárodního Červeného kříže. Tolik historie a příběh, který snad všichni dobře známe.

Teď se ale píše rok 2020 a celý svět zachvátil vir, který si vybírá tu nejvyšší daň. Bez ohledu na věk, pohlaví, národnost či vyznání. Tisíce zdravotníků, lékařů, záchranářů s tímto nebezpečím denně zápasí, aby zachraňovali lidské životy – naše životy. A daří se jim to. Mnohdy nasazují své zdraví a do vyčerpání sil se věnují nemocným. V ČR se díky nepopulárním opatřením podařilo zamezit velkým ztrátám na životech. V některých okolních státech však statistika říká něco jiného.

A právě 12. května měla být plošně vzdána úcta a respekt těmto lidem, měly zaznít zvony a veřejné poděkování za obět, kterou denně přinášejí. Snad v jiných městech se tento akt slušnosti odehrál. V Písku však bylo TICHO.

Radnice o tomto nic nevěděla, ani to nijak neřešila. To si těch lidí opravdu nevážíme, že jim jednou za rok nedokážeme veřejně poděkovat? To musíme zvon z písecké věže, která je mimochodem v majetku města Písku, poslouchat několikrát denně, jen když se svolávají ti pobožní? Jsou snad oni něco víc než zdravotníci?

Chci poděkovat za sebe všem zdravotním sestřičkám, ošetřovatelkám, lékařům, zdravotníkům, dobrovolníkům, řidičům sanitních vozidel, celému IZS a všem lidem, kteří se v našem okrese podíleli na zvládání tak závažné situace, před kterou byli postaveni. A nutno dodat - se ctí se jí zhostili. Děkujeme.