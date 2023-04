Zipáci reprezentovali na regionálních soutěžích. Domů si přivezli i medaile. O úspěchy se s námi podělila Klára Humpálová. Zaslala i fotky, za což jí děkujeme.

Úspěchy Tanečního centra Z.I.P. Písek. | Foto: Klára Humpálová

Pět zlatých medailí, čtyři stříbrné medaile, jedno čtvrté a páté místo a postupy do vyšších soutěží – takové úspěchy si odvezlo Taneční centrum Z.I.P. Písek z regionálních kol třech postupových soutěží. Těch se zúčastnily všechny soutěžní kurzy. 25.3. vyjeli Zipáci na MIA Dance League do Českého Krumlova a o prvním dubnovém víkendu soutěžili v Českých Budějovicích na Czech Dance Organization a soutěži Taneční skupina roku v Jindřichově Hradci.

Soutěžní choreografií bylo celkem sedm – představili se s nimi miniděti, děti, juniorky i nejstarší ZIPáci. Na semifinálové soutěži MIA v Českém Krumlově si prakticky všichni tanečníci a tanečnici zajistili nejen zlaté a stříbrné medaile, ale i přímé postupy do finálového kola této mezinárodní soutěže.

Nejmenší miniděti sice obdrželi krásné stříbrné medaile, ale o postup do finále budou muset zabojovat na dalším semifinále. Ostatní choreografie budou už jen sbírat body do celkového hodnocení. Výsledky MIA Dance League ČK: 1.místa mladší děti Osvobozeni (Monika Vrbová, Emma Fialová), juniorky Away (Monika Vrbová) a nejstarší s Tears Of Gold (Monika Vrbová). Stříbrné medaile si přivezli starší děti Stars Come Alive (Klára Nováková, Veronika Růžičková) a miniděti Mise 007 (Elena Pauknerová, Tereza Zíková).

O aprílovém víkendu se Zipáci zúčastnili dalších dvou postupových soutěží. V sobotu šlo o regionální kolo celostátní soutěže Czech Dance Masters s postupem na zemské kolo v Chomutově. Ve velké a kvalitní konkurenci si postup z prvních míst s plným počtem bodů zajistily choreografie nejstarších ZIPáků Tears Of Gold a juniorská Away, obě od Moniky Vrbové, v kategorii Contemporary 2. liga. Druhé místo získaly miniděti s Mise 007 (Elena Pauknerová, Tereza Zíková) a nově nasazená choreografie juniorek Shadows (Klaudie Sýkorová). Další dvě dětské zipácké choreografie bojovaly proti šesti konkurenčním a vybojovaly 4.místo (Stars Come Alive) a 5. místo (Osvobozeni).

V neděli druhého dubna pokračovali Zipáci v soutěžení, a to v Jindřichově Hradci na postupovém kole Taneční skupiny roku. Soutěže se zúčastnily juniorky a nejstarší tanečníci. Juniorky získaly dvě medaile. Stříbrnou za choreografii Away a bronzovou za choreografii Shadows. Nejstarší ZIPáci si pak z Jindřichova Hradce přivezli 1. místo. A tím soutěžní klání pro Zipáky zdaleka nekončí. Čekají na ně další kola a také kola finálová. Vedle soutěží se pak ZIPáci během dubna představí na celé řadě společenských akcí. A pro všechny přátele i veřejnost pořádají 25. dubna už tradiční Karneval – „a možná přijde i kouzelník“.

Klára Humpálová, Taneční centrum Z.I.P.Písek