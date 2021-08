Závod obsahoval několik tratí. Tříkilometrovou trasu RUN si vybral nadějný chyšecký běžec Jan Havlíček. V pravé poledne, a za velmi teplého počasí, se na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. postavil na start se startovním číslem 3163 společně s dalšími závodníky.

Tento závod byl jeho prvním v letošním seriálu běhů RUN TOUR. Na trase se nezalekl svých soupeřů a držel se i největších favoritů závodu, mezi které patřil i Erich Machů z pražské Dukly či novovčelnický Jakub Strnad.

Na čele se vytvořila vedoucí desetičlenná skupinka a v ní běžel chyšecký Jan Havlíček. Na kilometrovém měřeném mezičase probíhal Havlíček na pátém místě v čase 3:26 min. Chyšecký běžec v čelní pozici běžel po celý průběh závodu a v závěru měli více sil jeho soupeři, i když v závěrečné rovince opět předvedl svůj drtivý sprintérský závěr a jen sekunda ho dělila od třetího místa ve své věkové kategorii. Přesto bezpečně vybojoval celkové nádherné páté místo, čtvrtý byl ve své věkové kategorii i v hodnocení pohlaví, jen sekundu na bronzovou příčku ve své kategorii.

Na stupních vítězů bylo pořadí mužů následující:

1. Erik Machů (TJ Dukla Praha) 8:33 min.,

2. Jakub Strnad (TJ Nová Včelnice) 9:16 min.,

3. Bell Julia - Anna Lily (Perňa systém) 9:22 min.,

4. Kamil Veber 9:28 min.,

5. Jan Havlíček (TJ Chyšky) 9:29 min.-mezičas 3:26 min.

Do cíle doběhlo celkem 175 závodníků a chyšecký atlet byl hodnocen jako čtvrtý muž a čtvrtý ve své věkové kategorii. Po skončení závodu zhodnotil chyšecký atlet svoje českobudějovické vystoupení takto: "Na závod 3 000 m RUN TOUR do Českých Budějovic jsem se obzvlášť těšil. Běžel jsem ho minulý rok, kdy jsem měl čas 10:39 min. na osmém místě a letos jsem to chtěl prolomit a dát čas pod deset minut, což se mi povedlo a do cíle jsem doběhl na celkovém pátém místě a ve své kategorii na místě čtvrtém s časem 9:29 min. Na třetí místo mi chyběla jediná sekunda, když byl o sekundu lepší Kamil Veber. Závod byl bohužel přesunut z červnového na červencový termín, ale přesto jsem si ho náramně užil. Závod začínal na náměstí Přemysla Otakara II., kde byl také i cíl, a běžel se převážně podél řeky Vltavy a také řeky Malše přes parky a mosty. Trasa byla rychlejší a dobrá. Byla trochu pozměněná, neběželo se přes Stromovku, která byla letos uzavřena díky silnému vichru v minulých dnech. Trať jsme si byli s kamarádem Ondřejem Novotným projít. Trať a celková atmosféra závodu byla skvělá a tak pořadatelům RUN TOUR patří velká pochvala. Závod jsem si užil, ale mrzí mě závěr závodu. Závodník Veber byl asi dvě stě metrů přede mnou. Já si pak na závěr dal zase sprintérský závěr, ale o sekundu to nevyšlo. Kdybych si to tempo trošku rozdělil, tak bych ho mohl dát, škoda, trochu mě to mrzí. Ale doufám, že si to třetí místo už urvu 11.9.21 na RUN TOUR v Liberci. Chci pogratulovat vítězi, který vyhrál suverénně v čase 8:33 min., ale i ostatním běžcům a už se těším na další závody."

Josef Fuka, Milevsko